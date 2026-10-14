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中央投入80.8億元！高雄鳳山勝利安居B社宅估2029年完工

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
「勝利安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮。國家住都中心／提供
「勝利安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮。國家住都中心／提供

高雄鳳山「勝利安居B」社會住宅13日動土，規劃興建1,432戶，預計2029年完工，由中央全額投資80億7,692萬元。這也是鳳山社宅小造鎮計畫最後一處動工基地，未來與「勝利安居A、C、D」全部完工後，合計將提供4,862戶，成為全國規模最大的社宅聚落。

國家住都中心表示，「勝利安居B」是中央在高雄市動土的第32處社宅，也是鳳山區第8處。基地位於第93期市地重劃區，由勝利路、勝愛街、勝中路及勝民路圍成，前身為海軍眷村「海光四村」，土地由國防部政治作戰局提供。

本案規劃興建1幢6棟、地下2層、地上14層建築，提供多元房型，滿足不同家庭需求。除1,432戶住宅外，也將設置一處托嬰中心及22間店舖，未來透過招商補足街區商業機能，讓住戶就近取得托育及生活服務。

周邊生活機能方面，基地對街即為鳳山日照社福多功能中心，提供公托、公幼、身障日照、社區照顧關懷據點及社區大學等服務；步行約5分鐘可到鳳山共同市場，距台鐵鳳山車站及捷運橘線鳳山國中站約5分鐘車程，也可經台1線往返高雄及屏東市區。

國家住都中心董事長花敬群表示，從初期評估、規劃到「勝利安居B」正式動土，鳳山社宅基地已從大片空地進入全面施工階段。鳳山區將成為全國社宅量體最大的區域，透過整合多處基地、採取整體造鎮規劃，提供更完整的居住機能及社福照顧，並落實人本交通與淨零理念。

住都中心指出，「勝利安居」四處基地將透過社區藝文廣場、人行綠廊等開放空間串聯，提供鄰里休憩場所，並以人行道、自行車道銜接大眾運輸。其中，A基地規劃設置庇護工場辦公室，C基地則設置社區全齡化運動中心，希望結合住宅、托育、社福及運動設施，讓青年與婚育家庭安心定居。

立委許智傑表示，政府持續推動「百萬租屋家庭計畫」，並透過婚育社宅協助青年成家。他認為，中央興建社宅的品質與規劃不遜於民間建案，期待進一步帶動民間建築重視綠建築及環保標章，提升整體住宅品質。

國土署南工分署長林厚名表示，政府透過多元興建、包租代管及租金補貼，協助青年安心就業與成家。因應「大南方新矽谷」開發帶來的產業人口及交通需求，國土署也代辦多項基礎建設與交通配套，完善南台灣居住環境。

住都中心表示，後續將與統包、專案管理及監造團隊合作，推動工程如期如質完工，提供安全、安心且可負擔的社會住宅。

國家住都中心花敬群董事長出席「勝利安居B」動土典禮。國家住都中心提供
國家住都中心花敬群董事長出席「勝利安居B」動土典禮。國家住都中心提供

鳳山 社宅 高雄

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