大坪數住宅出現斷層！台中北屯科技新富需求浮現「合併戶」成建商新寵

隨著近年住宅規劃轉向中小坪數，市場上大坪數產品已成為斷層。以台中為例，大坪數豪宅多集中於七期重劃區，然而對於企業主、科技業高階主管及高資產族群而言，追求寬敞舒適的居住空間仍是重要需求。

看準北屯逐漸形成的新富聚落，包括雙橡園、寶輝、豐穀、精銳、冠德、順天等品牌建商，紛紛透過規劃「合併戶」產品策略，滿足了消費者購屋資金配置彈性與對大空間的渴望，成為市場熱門的產品趨勢。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近年北屯受惠中科產業發展與人口移入，吸引不少科技業高階主管置產，形成新富聚落，這類客層對居住品質與空間尺度要求較高，也帶動中大坪數的住宅需求。

相較傳統單一產權的大坪數住宅，「合併戶」透過兩戶獨立門牌及產權規劃，提供購屋人不同的資產配置選擇，加上央行今年已兩度放寬自然人第二戶購屋貸款成數，讓具備大空間需求的消費者，在評估資金運用與居住品質時有更多元的選擇。

如豪宅品牌雙橡園開發今年10月推出的「雙橡園2658」，就採取合併戶及專屬訂製包層策略，規劃82至92坪產品，過去建案如「雙橡園4117」、「雙橡園2925」等，也不乏出現一次購買多戶的紀錄。

而寶輝建設14期「寶輝PARK」總體開發案，規劃45、80坪產品，業者透露目前來客超過一半以上比例成交客戶都是購買80坪，當中「寶輝WATER PARK」、「寶輝GREEN PARK」的最高單價都已逼近80萬，平均總價帶分別為3,475萬元、3,677萬元。

口碑建商豐穀建設也看好中大坪數住宅需求，第4季將登場的「豐穀耘四季」，規劃26至41坪、2至3房、合併戶75坪四房產品，1,410坪基地正對40米寬榮德園道，鄰近馬禮遜美國學校、四張犁國小等熱門學區資源，周邊更串聯兒四公園、敦化公園及公34、公35等多處公園綠地，坐擁逾3萬坪綠意。

豐穀建設業務協理王大睿表示，具備學校及綠地環境的住宅，對重視子女成長與生活品質的家庭型買方具有吸引力，而這類客群往往非常重視室內空間尺度與格局配置，因此該案在潛銷階段時合併戶產品便獲得不少熱烈回響，反映即使市場普遍朝小坪數發展，仍有一群具備購屋實力的換屋客層，對大坪數居住空間抱持高度需求。

此外，順天建設14期新案「順天ROAM」，基地位於崇德六路、榮德路，推出38至48、96坪產品，近期實登揭露9筆交易，每坪均價約78.6萬元，平均總價3,823萬元，據悉近期有富豪出手購入合併戶；精銳建設推出的「精銳AM」，規劃38至42坪均質3房，提供部分合併戶產品，來客皆以科技業與換屋族為主。

至於冠德建設位於崇德商圈指標案「冠德崇德綻」，主力產品為39至59坪、3至4房，另有最大118坪合併戶，此案以ESG永續理念為規劃核心，結合黃金級綠建築、宜居陽台設計，並規劃約700坪休閒會館，鎖定重視生活質感的自住客層，目前每坪均價約72.6萬元。