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程泰吳江廠遭英國制裁 楊德華：公司配合政策不會做違法的事 將提申訴

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

針對旗下子公司大陸吳江廠被英國列入涉及俄羅斯制裁名單，程泰集團（1583）會長楊德華表示，吳江廠並無外銷業務，且公司均與代理商簽約要求禁止轉賣產品給遭制裁國家，他強調公司不會做違法的事情，擬透過國貿局提出申訴。

英國外交部10月8日發布新一輪涉及俄羅斯制裁名單，多家與機械設備、金屬加工及俄羅斯貿易有關的企業受到制裁，程泰吳江廠也被列入其中。

英國外交部指出，該公司涉嫌透過提供經濟資源、商品或技術，參與可能破壞烏克蘭領土完整、主權或獨立的活動。制裁措施則包括資產凍結、信託服務限制、董事任職限制。

對此，程泰集團會長楊德華親上火線回應表示，公司不會做違法的事，且吳江廠目前並沒有外銷業務。他強調，配合政府政策，集團均與代理商簽約要求禁止轉賣產品給遭制裁國家，但最終客戶將產品轉賣給其他國家，程泰並無權約束。

而據了解，因有關單位並未至吳江廠實地查核，公司也正在設法釐清來龍去脈中，並規劃透過國貿局提出申訴，楊德華認為影響有限，不過涉及商譽，必須要查清楚。

楊德華表示，他對吳江廠被列入制裁名單也感到意外，因為吳江廠目前並沒有外銷業務，也還在瞭解狀況中。

但他強調，公司不會去做違法的事情，也一向遵守政府部門要求的禁止出口與轉賣俄羅斯的措施，而此次被列入名單的是吳江廠，為集團旗下子公司，並非程泰母公司，評估整體影響有限。

程泰 英國 俄羅斯

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