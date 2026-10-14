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麥當勞推「星級遊戲」全台尋寶活動 豪送15萬份餐點！總價值破千萬

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導
麥當勞在全台超過4,000個指定地點設置QR Code，消費者只要透過LINE官方帳號參加遊戲、掃描QR Code蒐集「星級幣」，累積滿69元即可獲得一次抽獎機會。麥當勞/提供
麥當勞在全台超過4,000個指定地點設置QR Code，消費者只要透過LINE官方帳號參加遊戲、掃描QR Code蒐集「星級幣」，累積滿69元即可獲得一次抽獎機會。麥當勞/提供

麥當勞搶攻銅板美食商機，14日起推出「星級遊戲」全台尋寶活動，在全台超過4,000個指定地點設置QR Code，消費者只要透過LINE官方帳號參加遊戲、掃描QR Code蒐集「星級幣」，累積滿69元即可獲得一次抽獎機會，有機會免費吃到「1+1星級點」組合。此次活動總計送出15萬份餐點，總價值超過千萬元，活動至11月3日止。

麥當勞表示，「1+1星級點」長期以來以「紅區選一個、白區選一個」的自由搭配方式，吸引消費者以銅板價格享用餐點與飲品。此次進一步結合LINE官方帳號推出互動遊戲，將日常生活中發現零錢的驚喜感轉化為尋寶體驗，藉此增加消費者參與度。

此次「星級遊戲」最大特色，是尋寶地點不侷限於麥當勞餐廳。全台超過4,000個指定點位，涵蓋通勤、購買飲品、停車繳費、共享機車及休閒娛樂等日常生活場景，消費者可透過遊戲內的「星級地圖」查詢尋寶地點。

參加方式方面，消費者只要開啟麥當勞LINE官方帳號，進入「星級遊戲」即可查看尋寶地圖，首次加入遊戲還可獲得隨機「星級幣」。前往指定地點掃描金幣QR Code後，也能隨機獲得星級幣，每個帳號在同一QR Code僅能掃描一次，但可前往不同地點持續累積。

當星級幣累積滿69元，即可參加一次免費餐點抽獎。獎項包括麥克雙牛堡、六塊麥克鷄塊、麥脆鷄腿等「1+1星級點」組合，總計提供15萬份，送完為止。

麥當勞指出，「1+1星級點」提供多款餐點與飲品自由搭配，除了麥克雙牛堡、麥香魚、麥脆鷄腿，也包括六塊麥克鷄塊、OREO冰炫風，以及可樂、雪碧、無糖綠茶、熱紅茶等選擇。

此次透過全台尋寶活動，讓消費者在日常生活中也有機會獲得免費餐點，進一步提升優惠活動的趣味性與參與感。

麥當勞搶攻銅板美食商機，14日起推出「星級遊戲」全台尋寶活動，在全台超過4,000個指定地點設置QR Code。麥當勞/提供
麥當勞搶攻銅板美食商機，14日起推出「星級遊戲」全台尋寶活動，在全台超過4,000個指定地點設置QR Code。麥當勞/提供

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