房價漲2成、成交量腰斬 樹林房市未來如何？

樹林區近年利多消息不斷，包括萬大線、新北大巨蛋等，根據實價登錄統計，2022年至2026年，樹林區的平均房價由每坪32.9萬元上升至38.8萬元，5年累計上漲17.9%、近2成。

不過，同一時間樹林區實價登錄交易筆數則由684筆降至296筆，減少56%，呈現「量縮價漲」格局。

中信房屋樹林家樂福加盟店店長江明修表示，房市降溫，但樹林平均房價仍能保持穩健成長，主要有兩方面的原因。

一方面，樹林擁有穩定的基本盤，除了在地居民與樹林工業區就業族群外，憑藉相對親民的房價及便利的交通條件，近年也吸引了不少大台北通勤族進駐，源源不斷的剛性需求為區域房市提供了相當強韌的支撐力道。

另一方面，捷運萬大線及新北大巨蛋等利多題材持續發酵，也讓區域房市的想像空間進一步擴大，身價自然水漲船高。

江明修指出，目前樹林的主力買盤以28 至45 歲的年輕上班族為主，偏好的產品多為總價1,500-2,200萬元、屋齡10-20年的電梯大樓。

在區域選擇上，隨著萬大線持續推進，LG17 站周邊的詢問度日漸升溫，該區域擁有夜市、銀行及各式商業設施，距離新北大巨蛋也不遠，兼具生活便利性與未來發展性，也被市場稱為「樹林小信義區」，是購屋族重點關注的區域之一。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，捷運萬大線第一期預計明年通車，第二期也在緊鑼密鼓地施工中，部分路段難免會面臨「交通黑暗期」的問題。

但從長線來看，萬大線全線通車後可望進一步強化樹林與土城、中和及台北市區的交通連結，提升區域通勤便利性，而新北大巨蛋也有助於拉抬話題、帶動商業聚集。隨著這些重大建設相繼落實，未來樹林的房市交易量能可望逐步回溫，行情穩中有升。