7-ELEVEN 自助結帳大升級！新增7大語系、10月底導入全台門市

統一超（2912）旗下7-ELEVEN搶攻國際旅客及在台外籍工作者商機，宣布推出七大語系自助結帳服務，即日起陸續於全台40家門市導入，預計10月底擴大至全台門市。同時攜手南洋百貨INDEX推出ibon紙箱預約服務，鎖定印尼籍工作者跨國寄件需求，讓外籍消費者從購物結帳到寄送包裹，都能透過熟悉的語言完成操作。

7-ELEVEN表示，隨著來台國際旅客及外籍工作者增加，超商服務也逐步朝多語系發展。根據統計，去年自助結帳服務使用人次突破1,300萬，顯示自助服務需求持續成長，也成為門市提升服務效率的重要工具。

此次推出的多語系自助結帳介面，提供中文、英文、日文、韓文、印尼文、越南文及馬來文等七種語言，消費者只要點選首頁的語言切換按鈕，即可轉換操作介面，降低外籍消費者使用自助結帳設備的語言障礙。

7-ELEVEN自2018年首間X-STORE啟用自助結帳服務，2022年進一步推出X POS結帳設備，讓門市可依商圈特性及尖離峰時段，彈性切換人工與自助結帳模式，減少消費者排隊等候時間。隨著多語系介面導入，也將進一步擴大自助結帳服務的使用族群。

除了結帳服務，7-ELEVEN也將多語系應用延伸至跨國寄件。根據統計，ibon機台每年有逾百萬人次使用外語服務，目前提供中文、英文、日文、韓文、泰文、越南文、印尼文及菲律賓語等八大語言介面，涵蓋叫車、寄件及列印等生活服務。

看準印尼籍工作者寄送包裹返鄉需求，7-ELEVEN攜手南洋百貨INDEX推出ibon紙箱預約服務。消費者可透過全台逾7,300家門市的ibon機台，使用印尼語介面選擇紙箱尺寸及數量，並於門市櫃台完成付款。

後續由INDEX安排專人聯繫，以印尼語協助確認紙箱配送地址、海外寄送地點及到府收件時間，降低跨國寄件過程中的語言溝通及海關申報障礙。

在人力布局方面，7-ELEVEN也持續擴大外籍人才招募。2025年首度開設外籍生訓練專班，並與大專院校合作培育門市人才。今年已有馬來西亞、越南、日本、緬甸、印尼及菲律賓等多國籍夥伴加入，外籍生、外籍配偶及新住民員工合計突破1,300人，外籍生示範店達24家。

7-ELEVEN表示，未來將持續從門市營運、商品、生活服務及人才培育等面向擴大國際友善服務，強化超商作為外籍旅客及在台工作者日常生活服務據點的角色。