移工偷偷做這事 雇主氣炸 人力仲介提醒紅線勿踩

近期有網友發文指出，雇主苦等五個月，終於迎來聘僱的移工，沒想到對方尚未開始休假外出，便因身體不適驗孕，結果發現已經懷孕。雇主懷疑移工在母國時就已受孕。然而，雇主憤而要求退費，仲介卻表示，依照現行法規無法「全額退費」，引發雇主不滿，消息一出，再度成為網路討論焦點。有不少網友直呼「原本要請外傭照顧老人，現在要照顧老人還要照顧外傭」。

對此，21世紀人力仲介公司總經理龔蓓君表示，雇主從國外引進家庭幫傭或家庭看護工，平均需等待3個月，好不容易等到人力到位，卻發現移工懷孕，不僅原本的照護安排受到影響，後續還可能衍生其他照顧需求，確實讓雇主難以接受。

她說，依照現行規定，移工若因懷孕而無法勝任工作，雇主得主張終止契約；但家庭幫傭、家庭看護工等不適用《勞動基準法》的移工，仍須由勞雇雙方協議終止契約，雇主不得單方面要求解約，也不能強制潛返移工。事實上，根據《性別平等工作法》的規定，雇主不論是事先在勞動契約寫「懷孕就解約」（俗稱禁孕條款），或是事後因為知道她懷孕而將她解僱，在法律上都是「無效」的（終止不生效力）。然而，法律雖保障不能因為懷孕被解僱，但「不代表雇主必須養她全家」。家事移工（看護、幫傭）懷孕期間請產假是「無薪產假」，且雇主只要透過仲介與移工達成「合意解約」，就能立刻向勞動部申請遞補新移工，保障家中的照顧權益。

根據衛福部國民健康署統計，去年移工產檢資料中，家事類移工就有791人。

龔蓓君指出，移工懷孕不可歸責於雇主，因此現行制度如何協助雇主及時補足人力，仍有討論空間。針對如何降低聘僱風險，龔蓓君建議，可參考印尼現行「傷寒管理機制」，研議在移工母國申請簽證時，增列懷孕相關檢查或證明要求，讓雇主在聘僱前掌握必要資訊。她指出，若能在簽證申請階段確認相關健康狀況，對於不符合聘僱條件者，仲介也能及早協助雇主重新選人，減少等待時間；至於移工來台後才發現懷孕的情況，則建議研議簡化相關證明及廢聘程序，讓雇主在符合規定的情況下，盡快恢復聘僱資格，引進或承接新移工，兼顧雇主人力需求與移工權益。