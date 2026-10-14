福勝亭20周年推豬排定食168元、白飯味噌湯吃到飽 這年出生再送茶碗蒸

三商餐飲旗下日式豬排品牌福勝亭歡慶20週年，14日起至24日推出「20週年大回饋」活動，人氣開運豬排定食從原價230元降至168元，現省62元，內用還可享白飯、味噌湯及高麗菜絲無限續加。活動首兩日更鎖定2006年出生的消費者，只要憑身分證明文件購買任一定食，即可免費獲贈茶碗蒸一份。

福勝亭表示，開運豬排定食為品牌經典餐點，以金黃酥脆的炸豬排搭配高麗菜絲、白飯及味噌湯，這次20週年活動推出限時優惠，10月14日至24日期間，開運豬排定食特惠價168元，較原價230元便宜約27%，吸引消費者趁優惠期間用餐。

除了定食優惠，福勝亭也針對與品牌同年出生的消費者推出專屬活動。10月14日至15日，凡2006年、民國95年出生者，出示本人身分證明文件並消費任一定食，即加贈茶碗蒸一份，藉此吸引年輕消費族群。

福勝亭同步結合三商i美食APP會員推出回客優惠。10月14日至24日，會員出示APP會員條碼過卡消費，即可獲得「20週年限定回客券」一張，優惠券將於消費隔日自動發放。

持回客券可於10月26日至11月11日期間，以199元優惠價享用原價275元的「開運豬排定食＋涼拌小菜」組合，現省76元，藉由週年慶優惠搭配回訪折扣，延長活動效益。

福勝亭表示，此次20週年活動以經典豬排定食為主軸，結合限時降價、同年出生消費者專屬贈品及會員回客優惠，希望在吸引新客之餘，也提高既有會員回訪意願。