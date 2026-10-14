星巴克新制掀議！台灣第二女富豪高秀玲接任董座動作多 買一送一也被砍

台灣星巴克10月12日起調整部分飲品客製化收費，顧客選擇少冰、去冰後，若要求額外補充奶類或其他飲料，每杯須加收15元，新制上路隨即引發消費者反彈。這項爭議也讓今年4月接任統一星巴克董事長的高秀玲再度成為市場焦點。

身為統一集團創辦人高清愿的獨生女，高秀玲長年行事低調，據「富比士」即時富豪榜資料，其身價約15億美元（約新台幣479億元），僅次於聯邦企業集團創辦人林榮三的遺孀林張素娥，位居台灣女富豪第二名。

從企業家女兒到經營者 高秀玲走出父親光環

高秀玲是統一集團創辦人高清愿的獨生女，也是統一集團董事長羅智先的妻子，畢業於美國南加州大學商學系。身為統一集團接班布局的重要人物，她過去鮮少出現在鎂光燈前，卻已逐步參與集團核心事業的經營。

根據「鏡新聞」報導，2004年高清愿動手術後，開始規畫家族接班，陸續將統一企業股票轉讓給女兒及家族投資公司。2010年，高秀玲接任高權投資董事長，之後陸續進入集團旗下企業董事會；2011年起，她進一步參與康是美、統一佳佳、統一藥品等事業經營，逐步從幕後走向經營第一線。

高秀玲的經營軌跡不僅止於股權與董事職務。2015年，她推動康是美朝「輕時尚藥妝」轉型，透過調整門市設計、設置彩妝體驗區及引進駐店彩妝師等方式，改變傳統藥妝店以商品銷售為主的經營模式。

此外，2016年統一超商推出吉祥物「雪鈴兔波波」，根據「FTNN新聞網」報導，該角色由高秀玲親自操刀設計，名稱也與她的英文名Shirley發音相近。她特意將其中一隻耳朵設計成下垂模樣，象徵傾聽顧客的聲音，將品牌理念融入角色設計。

買一送一不再滿天飛 星巴克改走品牌升級路線

今年4月，高秀玲正式接任統一星巴克董事長，星巴克的經營策略也受到關注。根據「民報」報導，熟悉統一集團的人士透露，高秀玲對星巴克近年買一送一活動過於頻繁並不滿意，認為過度依賴折扣與人流，可能稀釋品牌價值，讓消費者逐漸養成等待優惠才進店的習慣。

除了促銷策略，星巴克門市空間的定位也受到關注。統一集團董事長羅智先談及部分星巴克門市插座停用時表示，不少顧客到星巴克是為了尋找特定情境，國外也有咖啡館希望顧客減少使用手機等3C產品；若有相關需求，消費者也可以選擇其他場所。

從買一送一促銷到插座使用規劃，反映出星巴克如何在顧客需求、門市營運與品牌定位之間重新取得平衡，也凸顯統一集團對咖啡館空間價值與消費體驗的重新思考。

「愿秀」門市藏家族故事 紅燒蹄膀成命名靈感

圖為5月24日統一星巴克全台第600店愿秀門市開幕，統一集團董事長羅智先（左）和美麗生活事業董事長高秀玲（右）伉儷被現場媒體拱喝交杯咖啡。聯合報系資料照

今年5月24日，星巴克與康是美同步迎來全台第600間門市，並以「愿秀」命名，成為統一集團跨品牌布局的重要里程碑。

統一集團董事長羅智先親自為門市命名，靈感來自妻子高秀玲在家烹煮的紅燒蹄膀。羅智先回憶，某個週末吃著妻子準備的拿手菜時，突然想到「愿秀」這個名字。「愿」取自高清愿，「秀」則取自高秀玲，兩字也寄託了對志向與才華的期許。門市開幕日恰逢高清愿冥誕，讓這個名字多了一層紀念家族創辦人的意義。

從康是美的輕時尚轉型，到星巴克的品牌經營，再到雙600門市的跨品牌布局，高秀玲參與的事業逐漸串聯起藥妝、咖啡與生活風格。如今，去冰補奶加價15元引發消費者討論，星巴克面對的課題不僅是客製化服務的收費方式，也包括如何在調整營運模式的同時，維持顧客對品牌與服務體驗的認同。