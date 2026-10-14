快訊

川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣 額外投資44億美元

賴總統國慶演說後共軍動作頻頻 遼寧艦今起赴西太平洋訓練

兩款HomeView同價卻有差！外媒揭隱藏規格 選這款恐多花錢

聽新聞
0:00 / 0:00

雙北市四大潛力水岸宅評比 代銷：行情溢價有無支撐 四大條件是關鍵

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

雙北市水岸宅憑河濱綠帶與開闊視野稀有性成市區焦點。信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，首排景觀能提高社區辨識度，但實際溢價幅度仍視機能、交通、產品與總價而定。

北士科新洲美段是水岸高價代表。基隆河第一排基地稀少，加上輝達（NVIDIA）預計進駐北士科，帶動產業聚落效應，建商結合河景與園區題材推高規格產品。

童莉婷舉例，以「樺輝詠鑄」來說，該案已完銷，為主打高樓層視野，目前實價登錄平均每坪成交均價約140萬元；「遠雄泱玥」位居河美街第一排，具大面寬河景及開闊棟距，面河頂樓戶別每坪成交價上看144萬元；「璞真映輝」定位水岸首排，規劃35至85坪，為首排稀有河景新建案，加上擁有產業發展與高規格產品規劃，不僅支撐區內高價，成為建案主打，更是吸引買方的關鍵。

童莉婷指出，北士科賣產業前景，而大同河岸則結合淡水河景與大稻埕老城脈絡。位於環河北路二段的「台北天河」，淡水河岸首排、串聯捷運大橋頭站、延三夜市與大稻埕商圈，形塑不同於重劃區的水岸日常。除了河景與河濱綠帶提升居住感受，大橋頭的交通、採買及人文機能，則是此處買方購屋的重要考量。

童莉婷分析，至於新店溪沿線的永和大陳地區，則呈現成熟市區水岸住宅的另一種樣貌。環河路第一排的「漢皇RiverSky」，臨河位置加上3,000坪大基地，是雙北市少見的水岸新屋選擇。由於兼具河濱視野、生活機能與通勤便利的住宅供給量有限，水岸環境也成為在人口稠密的成熟市區，自住、換屋買方改善居住品質的選項。

市場焦點也延伸至秀朗北區段徵收案。童莉婷指出，該區鄰新店溪與環狀線秀朗橋站，位於雙和既有市區，卻能整理出低密度新街廓與水岸環境，帶動市場關注。首發案「漢皇洸境」已動工，未來公開後，有望吸引重視生活品質的換屋族、建立新價格基準。

從北士科的產業型水岸、大同老城水岸，到永和大陳成熟自住市場與秀朗北新街廓潛力，四大區同樣擁有河景加持，但因其他優勢條件不同、價格亦不盡相同。童莉婷認為，水岸宅能否支撐價格，關鍵仍在景觀能否與區域發展、交通、生活需求及產品設定相互支撐，轉化為買方認同的實質居住價值。

雙北 溢價 北士科

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新店央北重劃區進入成熟期　「江陵天銘」主打鋼骨日系制震宅受矚目

璞園30週年再度落腳北士科！「璞園樸洲美」精裝修成標配，交屋直接住進理想生活

第2季購屋人買賣樓高降至8.2樓 這縣市十年降兩樓層最多

房價貴爆！購屋人往低樓層移動、這縣市平均少2層

相關新聞

樹林五年房價漲近兩成 爽接兩大利多長線房價看俏

樹林區近年利多消息不斷，包括萬大線、新北大巨蛋等，使區域發展備受市場矚目；中信房屋統計實價登錄資料指出，2022年至2026年，樹林區房價由每坪成交均價32.9萬元上升至38.8萬元，五年累計上漲17.9%、近兩成；同期，樹林區的實價登錄交易筆數則由684筆降至296筆，減少56.7%，呈現「量縮價漲」格局。

設計即國力！設研院長張基義揭：台灣設計升級的關鍵密碼

「設計就是國力！」台灣設計研究院（TDRI）院長張基義昨受邀出席台中市建築經營協會10月「大師講座」，以「設計X台灣」為題演講時主張，將設計提升至國家戰略高度，透過政府與企業聯手，讓設計走入生活、走入公共領域創新，帶動產業轉型並重塑城市價值。

電路板展10月20日舉辦 機械廠大搶商機

2026台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show）將於10月20日登場，AI伺服器、高階PCB、IC載板與先進封裝製程升級，吸引東台、東捷、恩德、大銀、直得等機械與零組件大廠領軍參展，展示鑽孔、成型、雷射加工、自動化及高階製程設備，積極爭取AI相關擴產商機。

海外訂單 機械設備廠新成長動能

全球PCB產業掀起海外擴廠潮，台灣傳統機械業同步出海搶單。東台、恩德、大量等機械設備廠積極爭取中國大陸、泰國及韓國市場訂單，從傳統工具機跨足PCB專用設備，隨著全球電子供應鏈重新布局，海外接單成為機械業新的成長動能。

國際旅展 觀光業好康放送

2026 ITF台灣國際旅展11月6日登場，國內航空四雄華航、長榮航、星宇及台灣虎航全數參展，雄獅、鳳凰、旅天下等旅行社，以及晶華、寒舍等飯店集團也將加入搶客行列。其中，台灣虎航、五福旅遊等業者擴大參展規模，提前布局年底及2027年旅遊商機。

智慧經營／AI 戰場競爭關鍵 善用材料科技 改變世界

美國先進材料製造商銦泰公司（Indium Corporation）總裁暨執行長Ross Berntson站上台，沒有先談營收、產品或AI商機，而是問台下：「你最喜歡的元素是什麼？」有人回答黃金、有人說水，也有人提到鑽石，他像過去站在教室裡一樣一一接話，最後才揭曉自己的答案——銦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。