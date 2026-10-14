雙北市四大潛力水岸宅評比 代銷：行情溢價有無支撐 四大條件是關鍵

雙北市水岸宅憑河濱綠帶與開闊視野稀有性成市區焦點。信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，首排景觀能提高社區辨識度，但實際溢價幅度仍視機能、交通、產品與總價而定。

北士科新洲美段是水岸高價代表。基隆河第一排基地稀少，加上輝達（NVIDIA）預計進駐北士科，帶動產業聚落效應，建商結合河景與園區題材推高規格產品。

童莉婷舉例，以「樺輝詠鑄」來說，該案已完銷，為主打高樓層視野，目前實價登錄平均每坪成交均價約140萬元；「遠雄泱玥」位居河美街第一排，具大面寬河景及開闊棟距，面河頂樓戶別每坪成交價上看144萬元；「璞真映輝」定位水岸首排，規劃35至85坪，為首排稀有河景新建案，加上擁有產業發展與高規格產品規劃，不僅支撐區內高價，成為建案主打，更是吸引買方的關鍵。

童莉婷指出，北士科賣產業前景，而大同河岸則結合淡水河景與大稻埕老城脈絡。位於環河北路二段的「台北天河」，淡水河岸首排、串聯捷運大橋頭站、延三夜市與大稻埕商圈，形塑不同於重劃區的水岸日常。除了河景與河濱綠帶提升居住感受，大橋頭的交通、採買及人文機能，則是此處買方購屋的重要考量。

童莉婷分析，至於新店溪沿線的永和大陳地區，則呈現成熟市區水岸住宅的另一種樣貌。環河路第一排的「漢皇RiverSky」，臨河位置加上3,000坪大基地，是雙北市少見的水岸新屋選擇。由於兼具河濱視野、生活機能與通勤便利的住宅供給量有限，水岸環境也成為在人口稠密的成熟市區，自住、換屋買方改善居住品質的選項。

市場焦點也延伸至秀朗北區段徵收案。童莉婷指出，該區鄰新店溪與環狀線秀朗橋站，位於雙和既有市區，卻能整理出低密度新街廓與水岸環境，帶動市場關注。首發案「漢皇洸境」已動工，未來公開後，有望吸引重視生活品質的換屋族、建立新價格基準。

從北士科的產業型水岸、大同老城水岸，到永和大陳成熟自住市場與秀朗北新街廓潛力，四大區同樣擁有河景加持，但因其他優勢條件不同、價格亦不盡相同。童莉婷認為，水岸宅能否支撐價格，關鍵仍在景觀能否與區域發展、交通、生活需求及產品設定相互支撐，轉化為買方認同的實質居住價值。