快訊

地球發高燒 賈新興：全球海溫連續4月創新高 今年極可能登歷史第2暖

新北捷運三鶯線電力異常 鶯歌站至鶯桃福德站改以公車接駁

教宗良十四世罹肺腺癌！手術切除右肺下葉 哥哥也罹癌治療中

聽新聞
0:00 / 0:00

設計即國力！設研院長張基義揭：台灣設計升級的關鍵密碼

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建築經營協會10月大師講座，特別邀請台灣設計研究院院長張基義（左三）專題演講「設計X台灣」。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會10月大師講座，特別邀請台灣設計研究院院長張基義（左三）專題演講「設計X台灣」。記者趙容萱／攝影

設計就是國力！」台灣設計研究院（TDRI）院長張基義昨受邀出席台中市建築經營協會10月「大師講座」，以「設計X台灣」為題演講時主張，將設計提升至國家戰略高度，透過政府與企業聯手，讓設計走入生活、走入公共領域創新，帶動產業轉型並重塑城市價值。

隨著全球都市化持續發展，城市的競爭與連結日益緊密，如何運用設計帶動創新，已是國家與城市無可迴避的課題。

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示，台中正處於「建築美學與城市競爭力重塑」的關鍵時刻，特別邀請張基義分享推動國家設計政策的經驗，希望協助中部建築業界重新思考設計的角色，從傳統建築美學延伸至產業創新、公共空間及城市治理。

張基義指出，設計是台灣轉型的新力量，期待民眾意識到「設計是政策的重要一環」，由設計驅動公共建設與創意升級。他並引用丹麥設計中心提出的「設計階梯」模型，說明企業運用設計的四個層次：從未導入設計、外觀造型修飾，到融入研發流程，最終成為企業的核心經營策略。

張基義認為，台灣擁有眾多優秀的中小微企業，若能將設計從單純的美學工具，升維至經營策略與國家戰略，就能讓設計力融入生活與公共領域，協助台灣企業共組「台灣隊」站上國際舞台，創造更長遠的全球競爭力。

台中市建築經營協會10月大師講座，特別邀請台灣設計研究院院長張基義（左）專題演講「設計X台灣」。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會10月大師講座，特別邀請台灣設計研究院院長張基義（左）專題演講「設計X台灣」。記者趙容萱／攝影

設計 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從美學走向國力！ TDRI院長張基義揭示台灣設計升級關鍵

賴總統：持續推動都更、綠建築 朝2050淨零碳排邁進

AI 助攻市政升級！竹市19舉辦智慧治理論壇

台灣仿生設計競賽揭曉 仿生機器人組國防大學仿大型鳥類巡檢系統奪冠

相關新聞

設計即國力！設研院長張基義揭：台灣設計升級的關鍵密碼

「設計就是國力！」台灣設計研究院（TDRI）院長張基義昨受邀出席台中市建築經營協會10月「大師講座」，以「設計X台灣」為題演講時主張，將設計提升至國家戰略高度，透過政府與企業聯手，讓設計走入生活、走入公共領域創新，帶動產業轉型並重塑城市價值。

電路板展10月20日舉辦 機械廠大搶商機

2026台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show）將於10月20日登場，AI伺服器、高階PCB、IC載板與先進封裝製程升級，吸引東台、東捷、恩德、大銀、直得等機械與零組件大廠領軍參展，展示鑽孔、成型、雷射加工、自動化及高階製程設備，積極爭取AI相關擴產商機。

海外訂單 機械設備廠新成長動能

全球PCB產業掀起海外擴廠潮，台灣傳統機械業同步出海搶單。東台、恩德、大量等機械設備廠積極爭取中國大陸、泰國及韓國市場訂單，從傳統工具機跨足PCB專用設備，隨著全球電子供應鏈重新布局，海外接單成為機械業新的成長動能。

國際旅展 觀光業好康放送

2026 ITF台灣國際旅展11月6日登場，國內航空四雄華航、長榮航、星宇及台灣虎航全數參展，雄獅、鳳凰、旅天下等旅行社，以及晶華、寒舍等飯店集團也將加入搶客行列。其中，台灣虎航、五福旅遊等業者擴大參展規模，提前布局年底及2027年旅遊商機。

智慧經營／AI 戰場競爭關鍵 善用材料科技 改變世界

美國先進材料製造商銦泰公司（Indium Corporation）總裁暨執行長Ross Berntson站上台，沒有先談營收、產品或AI商機，而是問台下：「你最喜歡的元素是什麼？」有人回答黃金、有人說水，也有人提到鑽石，他像過去站在教室裡一樣一一接話，最後才揭曉自己的答案——銦。

宏碁50年 微笑半世紀／下一個50年…從智能走向智慧

50年前是微處理機，50年後是AI。微處理機改變人使用工具的方式，AI可能進一步改變人使用智慧的方式。電腦幫我們計算，網路幫我們連結，智慧手機讓人隨時取得資訊，而AI已開始參與分析、判斷、創作、溝通甚至決策。它可能不只是另一項IT產品，而是新的文明基礎設施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。