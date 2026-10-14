設計即國力！設研院長張基義揭：台灣設計升級的關鍵密碼

「設計就是國力！」台灣設計研究院（TDRI）院長張基義昨受邀出席台中市建築經營協會10月「大師講座」，以「設計X台灣」為題演講時主張，將設計提升至國家戰略高度，透過政府與企業聯手，讓設計走入生活、走入公共領域創新，帶動產業轉型並重塑城市價值。

隨著全球都市化持續發展，城市的競爭與連結日益緊密，如何運用設計帶動創新，已是國家與城市無可迴避的課題。

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示，台中正處於「建築美學與城市競爭力重塑」的關鍵時刻，特別邀請張基義分享推動國家設計政策的經驗，希望協助中部建築業界重新思考設計的角色，從傳統建築美學延伸至產業創新、公共空間及城市治理。

張基義指出，設計是台灣轉型的新力量，期待民眾意識到「設計是政策的重要一環」，由設計驅動公共建設與創意升級。他並引用丹麥設計中心提出的「設計階梯」模型，說明企業運用設計的四個層次：從未導入設計、外觀造型修飾，到融入研發流程，最終成為企業的核心經營策略。

張基義認為，台灣擁有眾多優秀的中小微企業，若能將設計從單純的美學工具，升維至經營策略與國家戰略，就能讓設計力融入生活與公共領域，協助台灣企業共組「台灣隊」站上國際舞台，創造更長遠的全球競爭力。