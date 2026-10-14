小聰頭SONTRA水晶旗艦店盛大開幕

台中水晶珠寶市場再添新話題！水晶直播品牌「小聰頭SONTRA水晶旗艦店」將於10月24日在台中市南屯區龍富路三段盛大開幕，邀請藝人梁佑南、王瞳及馬力歐現身站台，結合祥獅獻瑞、品牌剪綵、天然水晶鑑賞、限定買一送一優惠，以及總價值超過百萬元的抽獎好禮。

董事長周健聰從一支手機、一張直播桌起步，經過多年經營，如今帶領約60人團隊，期盼透過全新旗艦店，讓線上建立的會員信任延伸至面對面服務。

此次活動以「明星×水晶×體驗」為主軸，三位藝人將參與現場交流，並搭配祥獅獻瑞、貴賓剪綵、水晶鑑賞與試戴，讓民眾近距離感受天然礦石的色澤、紋理與佩戴美感。品牌也規劃開幕限定買一送一及總價值超過百萬元抽獎，藉此感謝長期支持的會員，邀請更多消費者走進旗艦店。

周健聰早年在超市、便利商店由基層做起，月薪約3萬元，累積門市管理、商品陳列及顧客服務經驗。2018年前後曾投入娃娃機經營，並嘗試便利商店加盟，隨後轉向蝦皮電商，從串珠材料及水晶飾品配件建立銷售通路。2020年前後，他拿起手機、一盞燈嘗試直播，第一天便接到訂單，逐步踏上直播電商之路。

周健聰夫妻倆一邊照顧三名孩子，一邊直播、結帳和處理客服，創業初期經常忙至凌晨三、四點，隔天仍需早起照顧家庭。兩人曾連續超過一千天維持直播，採取只露雙手、聚焦商品細節的「手播」方式，靠聲音、商品介紹與長期互動累積會員信任。周健聰認為，消費者不只在意商品，也在意品牌背後的人是否值得信賴。

隨著天然水晶品項及直播服務擴充，品牌目前已建立約60人團隊，包含11位正式直播主及5位培訓中人員。整體事業每月營業額約2,000萬元。周健聰表示，規模成長同時伴隨採購、庫存、人才培育、物流及客服等持續投入，因此企業不應只追求數字，更要守住商品品質與顧客服務。

從線上直播走向實體經營，小聰頭SONTRA水晶旗艦店，以五星級飯店的空間美學與接待服務為設計理念，打造百坪級水晶選品空間，結合明亮雅緻的商品陳列、天然水晶鑑賞、試戴體驗及休憩交流區，並貼心準備咖啡與飲品，重新詮釋水晶購物的質感體驗。

周健聰表示，許多長期支持的會員，期待的不只是便利取貨，更希望親眼欣賞天然水晶、與熟悉的直播團隊面對面交流。因此，旗艦店是以深化會員服務為初衷，讓顧客在愉悅舒適的環境中自在鑑賞、輕鬆選購，帶著喜愛的水晶與好心情滿載而歸。

「小聰頭」的名稱源自周健聰大兒子的乳名，承載著夫妻多年創業的情感與回憶；全新品牌「SONTRA」則是以Shine(光芒)、Origin(本源)、Nature(自然)、Treasure(珍寶)、Radiance(光輝)及Awakening(覺醒)六大概念構築品牌精神，傳遞「忠於自然，真於生活」的核心理念。

周健聰相信，每顆天然水晶都歷經時間與自然淬鍊，擁有獨一無二的色澤、紋理與美感，而真正的美不在於完美，在於展現自己的獨特。透過精心甄選的天然水晶與愉悅舒適的鑑賞空間，SONTRA期盼讓水晶不只是珠寶飾品，更成為陪伴日常、展現個人風格與生活品味的美好選擇。

周健聰表示，品牌平時不以削價競爭為主要策略，而是重視商品價值、專業介紹，以及會員關係。此次開幕優惠與抽獎是感謝會員、迎接新朋友的限定安排。未來也將持續培訓直播人才，並評估北部據點，以及自有設計、供應鏈布局，期望讓更多消費者認識天然水晶的生活美學。

小聰頭SONTRA展示天然水晶與多樣飾品，讓消費者依喜好挑選、鑑賞與試戴。圖／業者提供

小聰頭SONTRA實體空間結合天然水晶展示、會員取貨及舒適接待，延伸線上會員購物體驗。圖／業者提供