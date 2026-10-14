行銷線上／年度計畫 先掌握客戶新需求

想像一下這樣的場景，到了第4季，主管請大家準備明年度工作計畫。客戶成功同仁翻出今年的檔案，評估明年哪些客戶要安排幾次拜訪、哪些客戶有機會加購，續約目標又該訂多少。寫到其中一家重要客戶時，這家客戶今年很少抱怨，系統也持續有人使用，但當初負責導入的主管已經調職，新主管怎麼看這套系統，還沒有機會聊過。明年的續約金額，要先照今年填嗎？

這只是其中一個思考點的舉例，手上的資料足夠回顧今年做了哪些事，卻未必能安排明年的工作。客戶接下來有哪些任務、預算怎麼分配、誰會參與決定，都會影響該提供什麼服務。

準備年度計畫，可以趁這個機會把還不清楚的事找出來，安排時間跟客戶確認。個人與部門在規劃新年度計畫時，有三件事該注意。

一、整理今年客戶做到哪些成果，還有哪些事卡住。

以費用管理系統為例，客戶的員工已經習慣用手機申請報支，財務人員卻仍要下載資料、重新整理給主管簽核。只看登入次數，會以為導入順利；若問財務人員，每月結帳還需要花多少時間、哪些資料得重新輸入，就可能發現最想減少的工作還沒改善。這類問題要列入服務安排，確認由誰協助、何時處理，以及改善後怎麼檢查。

同仁可以先整理負責的客戶，主管則要找出共通問題。若多家客戶都卡在相同環節，就需要跟產品或服務部門討論，能否調整功能、教材或處理方式。每個人各自想辦法解決，同樣的問題會一再占用時間。明年的客戶數增加時，團隊可能還沒來得及談新需求，而只忙著處理舊問題。

二、跟客戶確認明年的變化。

使用者在意是否容易操作，聯繫窗口要協調部門，決策者則可能正在考慮預算與投資效益。只跟熟悉的窗口維持聯絡，未必掌握得了續約決定。

假設客戶明年要增加海外據點，就要提早確認原有流程是否適用、誰負責推動，以及需要哪些支援；若預算縮減，也要了解哪些工作仍須保留，才能提出合適的合作安排。

確認後，要把客戶的時程放進自己的計畫。例如，客戶預定第2季擴點，第1季就得確認人員與流程是否準備好；若擴點延後，服務安排與加購營收預估也要跟著調整。定期檢視這些變化，主管才有依據安排人力，同仁也能說明為什麼需要修改原訂工作。

三、訂目標時，也要安排讓同仁做得到的條件。

客戶成功軟體公司ChurnZero的2026年調查顯示，83%的受訪客戶成功經理負有營收責任，47%過去一年卻沒有接受商務訓練。公司要求提高續約與加購營收，就要安排談成果、預算與合作條件的練習，也要說清楚誰接手報價、誰能決定折扣，以及客戶提出需求後多久要回覆等等規則。否則，即使同仁發現機會，也可能在內部等待中錯過採購時程。

個人計畫可以提出需要補強的能力與協作需求，部門計畫則要安排訓練、人力及跨部門合作。回到那位正在填續約金額的同仁，他可以先把「了解新主管的期待」列進近期工作，再依談話結果調整服務與預估。主管也要讓同仁能提出尚未確認的事，一起討論需要誰協助。年度計畫交出去之後，接著要做的，可能就是約客戶談一談，確認今年的服務幫上了什麼忙，以及明年還有哪些工作需要我們協助。年度計畫必須能落實執行，而不只是個好看的報告檔案。

（作者是Podcast《客戶成功茶水間》主持人）