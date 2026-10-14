聽新聞
0:00 / 0:00

管理啟示錄／找對人才 放對位子

經濟日報／ 余祖慰

「人才」是企業經營成敗的關鍵，未來誰能擁有人才，並能適切管理，誰就擁有市場的競爭優勢。從字形來說，若企業的「企」少了「人」，就會變成停止的「止」。因此，企業主管在「用人」方面，對於整個組織的績效至為重要。

「用人」，就是找到對的人，將其放在對的位子上，並讓不對的人，離開位子。若從歷史看用人，赫赫有名的「楚漢相爭」的故事，可觀察到漢高祖劉邦與西楚霸王項羽的「用人」哲學大不相同，可作為現代企業主管省思參考。

劉邦，泗水郡沛縣人，出身農家；項羽，楚國名將項燕之孫。兩人在年輕時，皆曾見過秦始皇車隊的威武，《史記·高祖本紀》曾記載劉邦前往咸陽服徭役時，看見秦始皇出巡的盛大車駕與排場時所發出的感嘆，「大丈夫當如是也。」

再看《史記·項羽本紀》的記載，項羽與叔父項梁觀看秦始皇巡遊會稽郡渡錢塘江時的儀仗隊，脫口而出的話是「彼可取而代也。」

同樣看秦始皇出巡，劉邦帶著羨慕、讚嘆與嚮往，希望能成為像秦始皇那樣的人；項羽充滿了反叛、自信與霸氣，直接想把秦始皇拉下台，並取而代之。這不同的心志表達，也展現兩人性格之不同。而性格之不同，「用人」也不相同，最後命運更是不同。

劉邦雖然家世與才能不及於項羽，但在「用人」方面有三大特色。

一、不拘一格：無論出身貴族、平民、甚至曾為盜賊的人才，包括蕭何、韓信、陳平等，只要有能力就予以重用。

二、充分授權：讓專業的人做專業的事。例如組織指揮大軍交給韓信、供應糧餉交給蕭何、謀略交給張良，自己則負責運籌帷幄與激勵部屬。

三、利益共享：打下江山後，大方封賞功臣，以實質的利益和爵位凝聚人心；善於納諫：犯錯時聽得進批評，部屬建言往往虛心採納。

反觀項羽，雖具備軍事才能，但用人多猜忌成為致命缺點，例如他唯親是用：信任多半基於貴族出身、宗族與親信，難以容納異己或出身卑微的人；吝嗇封賞：對部下的功勞常遲遲不予封賞，導致部屬心寒。此外，項羽疑心病重：無法完全信任手下將領，常常「婦人之仁」卻又在關鍵處多疑，例如對亞父范增的計策不能貫徹信任，導致鴻門宴上，錯失良機，讓劉邦佯裝小解，溜之大吉。

最終，項羽在垓下被圍困之時，悲憤喊出「天亡我也，非戰之罪。」最後至烏江邊，拔劍自刎，結束「楚漢相爭」。

「楚漢相爭」可說是一場「用人」之爭，因為一個人要成就一番事業，靠一己之力很難取得成功，「納才任賢」則是古代君王成就大事的最基本方法。同理，21世紀是知識經濟時代，企業主管要留住人才的前提是「用人得所」，用人得所的三要件是「知人」、「不疑」並能「容人」。

（作者是朝陽科技大學保險金融管理系副教授）

哲學 主管 管理

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

葉銀華／富不過三代的新解

經銷商大會介紹同級主管…他少講1句被電爆！職場專家：別踩「身分感」地雷

老園丁耕讀筆記／串起產業生態系領導力

數位沛方／新手創業 四堂必修課

相關新聞

電路板展10月20日舉辦 機械廠大搶商機

2026台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show）將於10月20日登場，AI伺服器、高階PCB、IC載板與先進封裝製程升級，吸引東台、東捷、恩德、大銀、直得等機械與零組件大廠領軍參展，展示鑽孔、成型、雷射加工、自動化及高階製程設備，積極爭取AI相關擴產商機。

海外訂單 機械設備廠新成長動能

全球PCB產業掀起海外擴廠潮，台灣傳統機械業同步出海搶單。東台、恩德、大量等機械設備廠積極爭取中國大陸、泰國及韓國市場訂單，從傳統工具機跨足PCB專用設備，隨著全球電子供應鏈重新布局，海外接單成為機械業新的成長動能。

國際旅展 觀光業好康放送

2026 ITF台灣國際旅展11月6日登場，國內航空四雄華航、長榮航、星宇及台灣虎航全數參展，雄獅、鳳凰、旅天下等旅行社，以及晶華、寒舍等飯店集團也將加入搶客行列。其中，台灣虎航、五福旅遊等業者擴大參展規模，提前布局年底及2027年旅遊商機。

智慧經營／AI 戰場競爭關鍵 善用材料科技 改變世界

美國先進材料製造商銦泰公司（Indium Corporation）總裁暨執行長Ross Berntson站上台，沒有先談營收、產品或AI商機，而是問台下：「你最喜歡的元素是什麼？」有人回答黃金、有人說水，也有人提到鑽石，他像過去站在教室裡一樣一一接話，最後才揭曉自己的答案——銦。

宏碁50年 微笑半世紀／下一個50年…從智能走向智慧

50年前是微處理機，50年後是AI。微處理機改變人使用工具的方式，AI可能進一步改變人使用智慧的方式。電腦幫我們計算，網路幫我們連結，智慧手機讓人隨時取得資訊，而AI已開始參與分析、判斷、創作、溝通甚至決策。它可能不只是另一項IT產品，而是新的文明基礎設施。

管理啟示錄／找對人才 放對位子

「人才」是企業經營成敗的關鍵，未來誰能擁有人才，並能適切管理，誰就擁有市場的競爭優勢。從字形來說，若企業的「企」少了「人」，就會變成停止的「止」。因此，企業主管在「用人」方面，對於整個組織的績效至為重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。