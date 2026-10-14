管理啟示錄／找對人才 放對位子

「人才」是企業經營成敗的關鍵，未來誰能擁有人才，並能適切管理，誰就擁有市場的競爭優勢。從字形來說，若企業的「企」少了「人」，就會變成停止的「止」。因此，企業主管在「用人」方面，對於整個組織的績效至為重要。

「用人」，就是找到對的人，將其放在對的位子上，並讓不對的人，離開位子。若從歷史看用人，赫赫有名的「楚漢相爭」的故事，可觀察到漢高祖劉邦與西楚霸王項羽的「用人」哲學大不相同，可作為現代企業主管省思參考。

劉邦，泗水郡沛縣人，出身農家；項羽，楚國名將項燕之孫。兩人在年輕時，皆曾見過秦始皇車隊的威武，《史記·高祖本紀》曾記載劉邦前往咸陽服徭役時，看見秦始皇出巡的盛大車駕與排場時所發出的感嘆，「大丈夫當如是也。」

再看《史記·項羽本紀》的記載，項羽與叔父項梁觀看秦始皇巡遊會稽郡渡錢塘江時的儀仗隊，脫口而出的話是「彼可取而代也。」

同樣看秦始皇出巡，劉邦帶著羨慕、讚嘆與嚮往，希望能成為像秦始皇那樣的人；項羽充滿了反叛、自信與霸氣，直接想把秦始皇拉下台，並取而代之。這不同的心志表達，也展現兩人性格之不同。而性格之不同，「用人」也不相同，最後命運更是不同。

劉邦雖然家世與才能不及於項羽，但在「用人」方面有三大特色。

一、不拘一格：無論出身貴族、平民、甚至曾為盜賊的人才，包括蕭何、韓信、陳平等，只要有能力就予以重用。

二、充分授權：讓專業的人做專業的事。例如組織指揮大軍交給韓信、供應糧餉交給蕭何、謀略交給張良，自己則負責運籌帷幄與激勵部屬。

三、利益共享：打下江山後，大方封賞功臣，以實質的利益和爵位凝聚人心；善於納諫：犯錯時聽得進批評，部屬建言往往虛心採納。

反觀項羽，雖具備軍事才能，但用人多猜忌成為致命缺點，例如他唯親是用：信任多半基於貴族出身、宗族與親信，難以容納異己或出身卑微的人；吝嗇封賞：對部下的功勞常遲遲不予封賞，導致部屬心寒。此外，項羽疑心病重：無法完全信任手下將領，常常「婦人之仁」卻又在關鍵處多疑，例如對亞父范增的計策不能貫徹信任，導致鴻門宴上，錯失良機，讓劉邦佯裝小解，溜之大吉。

最終，項羽在垓下被圍困之時，悲憤喊出「天亡我也，非戰之罪。」最後至烏江邊，拔劍自刎，結束「楚漢相爭」。

「楚漢相爭」可說是一場「用人」之爭，因為一個人要成就一番事業，靠一己之力很難取得成功，「納才任賢」則是古代君王成就大事的最基本方法。同理，21世紀是知識經濟時代，企業主管要留住人才的前提是「用人得所」，用人得所的三要件是「知人」、「不疑」並能「容人」。

（作者是朝陽科技大學保險金融管理系副教授）