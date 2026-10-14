宏碁50年 微笑半世紀／下一個50年…從智能走向智慧

50年前是微處理機，50年後是AI。微處理機改變人使用工具的方式，AI可能進一步改變人使用智慧的方式。電腦幫我們計算，網路幫我們連結，智慧手機讓人隨時取得資訊，而AI已開始參與分析、判斷、創作、溝通甚至決策。它可能不只是另一項IT產品，而是新的文明基礎設施。

能力愈大，責任也愈大。過去50年，科技產業一直突破算力瓶頸；下一個真正的瓶頸，可能不再只是算力，而是價值與智慧。AI可以告訴我們「怎麼做」，但人類仍要回答「應不應該做」。如果科技能力成長得比人的價值判斷快，算力愈大，風險可能愈大。

因此我主張，AI治理不應只談安全與法規，也要回到「為誰創造什麼價值」。在企業裡，AI不能只追求短期效率；在政府與公共領域，也不能只看眼前可量化成果。要同時考慮有形與無形、直接與間接、現在與未來，建立更完整的總價值治理。

下一個50年，我最大的期待，不是哪家公司成為世界第一，而是我們能不能讓科技更有人性、企業更有王道、社會更能共創價值。AI可以讓人類更有能力，但只有人類自己能決定，要把這份能力用來創造什麼樣的世界。

從智能走向智慧，從成功走向價值，從一家公司走向人類共同的未來。這是我對下一個50年的期待。

後記｜我的人生還沒有退休

寫完宏碁（2353）50年的故事，我問自己：如果把這一生濃縮成一句話，我最想留下什麼？不是「創辦宏碁」，不是「微笑曲線」，也不是「王道」。我想到的，仍是母親小時候告訴我的那句話：「要做一個有用的人。」

繞了一大圈，最後又回到原點。年輕時，我理解的「有用」是把自己該做的事情做好；後來靠組織創造價值，再後來，我希望靠人才、文化、企業家族，以及可以傳承的智慧，讓價值持續被創造。這也許就是園丁的一生。

2004年我從宏碁退休，但我後來發現，我只是從職位退休，沒有從人生退休。不當董事長後，我反而投入更多教育、文化、創新創業、台灣產業、王道與社會價值。到了80歲，又碰到AI，我又重新變成學生。

我一直覺得，「不知道」是一個很好的狀態。知道自己不知道，才會繼續學習。只要社會還有需要，只要還看得到值得突破的瓶頸，就還有事情可以做。

50年前，我們播種微處理機；今天，我更想播種智慧。真正的傳承，不是讓別人記得我說過什麼，而是這些經驗能不能幫助更多人做出更好的判斷，創造更多價值。

所以，我的人生還沒有退休。職務可以退休，創造價值不必退休。只要還能幫上忙，就繼續做一個有用的人，而且有用還要更有用。

（作者是宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長）