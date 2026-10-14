智慧經營／AI 戰場競爭關鍵 善用材料科技 改變世界

美國先進材料製造商銦泰公司（Indium Corporation）總裁暨執行長Ross Berntson站上台，沒有先談營收、產品或AI商機，而是問台下：「你最喜歡的元素是什麼？」有人回答黃金、有人說水，也有人提到鑽石，他像過去站在教室裡一樣一一接話，最後才揭曉自己的答案——銦。

化學老師 陪客戶找答案

成為企業CEO以前，Berntson曾是一名化學老師。即使進入產業多年，那種習慣把複雜問題拆開、透過提問讓別人理解的方式仍留在他身上。

這次來台，他甚至把一塊純銦交到媒體手中，要大家親手彎一彎、用指甲壓一壓，感受它的柔軟，再從這個簡單動作一路講到GPU散熱、先進封裝與AI資料中心。

「我們相信材料科學可以改變世界。」Berntson說，從石器、青銅器到鐵器時代，人類文明的進步都伴隨材料突破。過去30年，軟體長時間主導科技與經濟發展，如今局面正在改變，晶片、封裝、散熱、電力與材料等「硬技術」，正逐漸成為AI繼續向前的關鍵。

這也形塑了他管理Indium的方式。

在AI技術快速變動下，Berntson並不認為企業應該急著猜哪一種技術最後勝出。下一代封裝仍有許多不同架構，散熱方式、熱介面材料與液冷設計也都持續演進。

「如果只有一種解決方案，就代表市場最後只會剩下一種封裝設計，但現在顯然不是如此。」

因此，他選擇的不是押注唯一答案，而是保有解決不同問題的能力。Indium內部強調「engineer-to-engineer」，讓技術團隊直接與客戶工程師合作，依照不同架構調整材料與製程，直到解決方案真正能在工廠落地。對Berntson而言，材料公司不能只是把產品賣出去，而是要走進客戶面對的問題裡。

這套思維也讓Indium不斷把既有能力搬到新市場。

CPO所須的低殘留、零殘留助焊技術，來自過去材料經驗；AI資料中心逐步走向800V供電，公司則把電動車及能源逆變器累積的know-how移植過來。新市場並不代表每次都得從零開始，重要的是知道自己手上有哪些能力，再重新組合。

拆解問題 強化產線韌性

先進封裝也已成為Indium投入研發最多的領域之一。Berntson指出，隨著封裝尺寸變大、功耗升高，翹曲可能一路影響熱介面、電路板組裝甚至焊點應力，因此公司投入大量資源處理相關課題。

對他而言，機會恰恰出現在「所有東西都正在改變」的時候。

同樣的邏輯也反映在供應鏈管理。談到近年銦價格走高，Berntson並未直接將價格上漲解讀為缺貨，而是把原料供給、精煉產能與交易行為分開看待。真正需要管理的是風險，因此他對供應鏈韌性的定義很直接：原料要有多個來源、生產要有多個基地，地理位置也不能集中在單一區域。

從化學老師到掌管全球逾1,500名員工、18個據點的企業CEO，Berntson談AI時沒有急著預言下一個技術贏家。他更在意的是，當答案還不存在時，公司有沒有足夠的工程能力、供應來源與人才，陪著客戶把答案做出來。

這或許仍是那名化學老師留在他身上的習慣：面對未知問題，不急著背答案，而是先把問題弄懂。