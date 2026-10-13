從雙軸轉型到AI落地…工具機公會會員大會 展現工具機產業新動能

台灣工具機暨零組件公會（TMBA）13日在台中臻愛花園飯店召開第七屆第二次會員代表大會，以「團結、升級、創價值」為主軸，匯聚政府、產業及跨領域公協會代表，共同關注台灣工具機產業面對全球供應鏈重組、AI快速發展及淨零轉型下的下一階段發展。

面對AI快速發展，許多工具機與零組件業者正面臨挑戰，希望能克服算力、模型部署、資料安全、系統整合及專業人力等實務門檻。台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰當場宣布，TMBA與麗臺科技展開AI算力合作，正式啟動「TMBA AI CENTER」。

展現AI地端運算的實際可行性，TMBA採用麗臺WinFast GS3852T AI伺服器，搭載NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本GPU，作為TMBA AI CENTER核心算力設備，完成地端環境建置及小規模驗證測試，並整合AI模型與產業應用模組，完成從設備、模型部署到產業AI應用的地端運作驗證，會員大會後將持續擴充工具機產業相關AI模型與應用模組。

現場則透過AI工作站、無程式碼AI平台，以及達易智造與精密機械研究發展中心（PMC）提供的產業AI模組，實際展示AI模型於地端設備運行，讓會員具體看見AI應用從算力、模型部署到產業場域落地的完整流程。企業機敏資料無須上傳外部雲端，即可運用高效能GPU算力進行AI應用，兼顧運算效能與資料安全。

本屆大會貴賓雲集，包括總統府資政沈榮津、立法院副院長江啟臣、立法院委員何欣純、經濟部產業發展署署長邱求慧、台中市政府經濟發展局局長張峯源等人都到場致意。

另有工業總會、工業區廠商聯合總會、手工具公會、台中電腦公會、流體公會、電機電子公會、模具公會、機械公會、鑄造品公會、切削刀具研發製造協會、水五金產業發展協會、國際半導體產業協會、智慧自動化與機器人協會、雷射鈑金協會、潭雅神工業廠商協進會、誼力銤協會、機械二代協會等產業代表到場共襄盛舉，展現工具機產業跨域整合及連結製造生態系的能量。

本次會員大會聚焦三大行動方向，包括以「節能×AI」推進產業雙軸轉型、正式啟動TMBA AI CENTER降低企業AI導入門檻，以及透過企業志工聯盟凝聚產業公益力量，從技術升級、產業共創到社會責任，展現工具機產業多元轉型成果。

面對國際淨零減碳規範及智慧製造快速發展，TMBA持續以「節能×AI」作為產業轉型主軸，並於會員大會舉行「第四屆工具機產業節能標章」及「第二屆工具機產業AI賦能標章」頒獎典禮，由產展署署長邱求慧頒獎，表揚積極投入節能技術與AI創新應用的企業。

本屆節能標章共有13件產品通過評鑑，其中5件榮獲金色標章、8件獲得銀色標章，展現產業從設備節能逐步邁向產品低碳化及碳管理。

AI賦能標章企業組則有4家獲得金色標章、2家獲得銀色標章；產品組共有6件金色標章及4件銀色標章，顯示AI正由單點應用進一步深入產品、製造現場與營運管理。

陳紳騰表示，TMBA期盼透過標章制度建立可辨識、可學習、可擴散的產業轉型典範，協助會員接軌國際減碳要求，並加速AI技術落地。

除推動產業轉型，TMBA亦持續透過企業志工聯盟凝聚會員力量投入社會公益。本屆會員大會同步舉行企業志工聯盟頒獎典禮，表揚積極參與公益活動及社會關懷的會員企業。

今年TMBA持續推動淨灘、淨山、長者運動會及中秋公益禮盒認購等行動，在會員共同響應下，公益捐助金額累計逾3,970萬元，展現工具機產業除追求技術創新與企業成長外，也積極實踐企業社會責任。

面對智慧製造、AI、淨零減碳，以及全球市場變化，TMBA未來將持續串聯政府、法人、公協會及會員企業，從制度建立、技術驗證到跨域合作，協助企業降低轉型門檻，共同推動台灣工具機暨零組件產業朝智慧、高效、低碳與永續方向發展。

公會理事長陳紳騰(左)宣布，TMBA與麗臺科技展開AI算力合作，正式啟動「TMBA AI CENTER」。記者宋健生／攝影