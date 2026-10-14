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國際旅展 觀光業好康放送

經濟日報／ 記者黃淑惠嚴雅芳／台北報導

2026 ITF台灣國際旅展11月6日登場，國內航空四雄華航（2610）、長榮航、星宇及台灣虎航全數參展，雄獅、鳳凰、旅天下等旅行社，以及晶華、寒舍等飯店集團也將加入搶客行列。其中，台灣虎航、五福旅遊等業者擴大參展規模，提前布局年底及2027年旅遊商機。

同時，華航、長榮航空、星宇航空近期會陸續推出線上旅展優惠；雄獅、鳳凰及旅天下則已搶先開跑。航空業者的線上旅展一直是許多自由行的首選；另外，旅行社業者大動作搶客，從日本賞楓、冬季戲雪到歐洲極光、跨年及春節行程，透過折扣優惠與特色產品提前搶客。旅展促銷戰從實體展場延伸至線上通路，業者透過價格優惠、特色行程及早鳥促銷，爭取旅客提早下單，為年末及明年首季旅遊市場暖身。

ITF今年邁入40周年，首度以「ITF台灣國際旅展」新名稱亮相，將於11月6日至9日在台北南港展覽館一館登場，集結123個國家及城市、共1,600個攤位。其中，日本館以252個攤位創歷年最大規模，全球共有12家航空公司參展。

主辦單位台灣觀光協會看好國人出境旅遊需求持續成長，加上國內航空、旅行社及台鐵等業者擴大參展，預估今年四天參觀人次可望超越去年，再創佳績。

去年ITF四天吸引36萬5,302人次入場，年增0.2%，創近六年新高、歷史第四高。今年業者提前布局春節、寒假及明年上半年旅遊市場，旅展將成為觀察旅行社訂單、航空客運及飯店住宿需求的重要指標。

航空業方面，今年共有12家業者參展，包括華航、長榮航、星宇、台灣虎航四大國籍航空，以及國泰航空、日本航空、樂桃航空、星悅航空及天馬航空。其中，阿提哈德航空、太陽富國航空首度參展，全日本空輸（ANA）則睽違多年重返ITF，爭取台灣旅客商機。

旅行社方面，雄獅、鳳凰、旅天下等業者將透過旅展推廣國內外旅遊產品，五福旅遊則擴大參展攤位，搶攻團體旅遊、自由行及特色主題行程市場。

日本仍是國人出境旅遊熱門目的地，今年日本館攤位數達252個，刷新歷年紀錄。韓國、美國、泰國、馬來西亞、法國及捷克等國家旅遊局也將參展，推廣地方觀光及特色遊程。

國內觀光市場同樣有新亮點。今年溫德姆酒店集團、新北北海溫泉洲際酒店、歐樂沃築夢城堡及台中港酒店首度參展，六福旅遊集團則擴大參展規模，爭取住宿、餐飲及親子度假商機。

旅展 觀光業 長榮航空

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