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海外訂單 機械設備廠新成長動能

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球PCB產業掀起海外擴廠潮，台灣傳統機械業同步出海搶單。東台（4526）、恩德、大量等機械設備廠積極爭取中國大陸、泰國及韓國市場訂單，從傳統工具機跨足PCB專用設備，隨著全球電子供應鏈重新布局，海外接單成為機械業新的成長動能。

其中，泰國成為PCB產業投資重鎮，包括臻鼎、欣興、華通、金像電等台灣大廠陸續布局，吸引更多機械設備廠跟進。設備需求涵蓋鑽孔、成型、精密加工及整廠自動化，相關商機也由單純設備銷售，延伸至安裝、維修與在地技術服務。

東台近期PCB設備接單明顯升溫，整體在手訂單超過30億元，新接訂單約四成來自電子設備事業部，主要由PCB鑽孔機帶動，能見度延伸至2027年上半年。隨著中國大陸吳江廠投入營運，東台將進一步爭取當地台系PCB廠擴產商機。

恩德同樣積極布局海外市場，去年整合總格精密成立電子機械事業部，PCB鑽孔及成型設備接單來自中國大陸、泰國與韓國，其中以大陸市場成長最強。

大量則是台灣老牌PCB專用機械廠，長期深耕鑽孔機、成型機及精密加工設備，具備機械設計、製造組裝與售後服務能力。面對PCB產業海外擴張，大量也有機會爭取高階設備汰換與海外新廠採購需求。

東捷、陽程等自動化設備業者也積極切入電子製造領域，提供雷射加工、精密製程及產線自動化設備。

PCB 華通 臻鼎

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