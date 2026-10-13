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從美學走向國力！ TDRI院長張基義揭示台灣設計升級關鍵

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市建築經營協會10月份大師講座，特別邀請台灣設計研究院院長張基義（左3）專題演講。記者宋健生／攝影
台中市建築經營協會10月份大師講座，特別邀請台灣設計研究院院長張基義（左3）專題演講。記者宋健生／攝影

台中市建築經營協會10月大師講座，13日特別邀請台灣設計研究院（TDRI）院長張基義，以「設計X台灣」為題，從國家戰略高度剖析設計如何帶動產業轉型、公共建設升級及城市價值重塑，為中部建築業界開啟從美學走向產業戰略的全新思維。

在全球城市競爭加劇、國家軟實力日益重要的趨勢下，設計已不再只是美學與造型，而是驅動產業升級、政策創新及城市競爭力的關鍵引擎。

張基義指出，設計將成為台灣轉型升級的重要力量，未來應該進一步將設計思維融入公共政策與建設，讓設計不只是外觀美化，更能從創意、美學及使用者需求出發，提升公共服務品質與產業競爭力，並讓設計真正走入民眾日常生活。

張基義長期投入國際設計事務與公共政策，擁有哈佛大學設計學院設計碩士、俄亥俄州立大學建築碩士學位，曾任台東縣副縣長、陽明交通大學建築研究所教授及台灣創意設計中心董事長。

2020年台灣設計研究院成立後，他出任首任院長至今，積極推動設計政策、公共服務、產業創新、社會設計及國際合作等工作，並於2019年當選世界設計組織（WDO）理事，2022年成功連任。

張基義多次強調「設計就是國力」，主張將設計提升至國家戰略層次。他曾以丹麥設計中心提出的「設計階梯」為例，說明企業運用設計的四個層次，從未導入設計、運用設計改善產品外觀，到將設計納入研發流程，最終提升至企業經營策略。

這也凸顯設計的價值不僅在於產品美感，更能深入企業決策、產業創新及國家政策，創造長期競爭優勢。

在公共服務設計方面，台灣設計研究院及其前身台灣創意設計中心，已累積多項跨部會合作成果。

其中，與教育部合作推動「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」，改善校園空間環境，先後獲得2020年日本Good Design Award金獎及2021年德國iF設計獎金獎肯定；與交通部公路總局合作推出的「北花線－回遊號」，則透過設計提升公共運輸體驗。

此外，TDRI也協助消防栓箱與滅火器設計規範改善、司法院地方法院及國民法官法庭空間等設計，並自2023年起推動「城市美學－公共場域設計共創」計畫，協助地方政府優化公共空間，展現設計導入公共治理的實際成果。

對建築產業而言，張基義的觀點也帶來重要啟示。他曾以「室內一流、建築二流、環境三流」形容台灣設計發展面臨的挑戰，點出台灣在室內設計已有一定水準，但在建築與戶外環境的整體規劃上，仍有持續提升的空間。如何從單一建築作品延伸至街道、公共空間及城市整體環境，將是台灣建築美學邁向國際的重要課題。

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示，台中正處於「建築美學與城市競爭力重塑」的關鍵時刻，因此特別邀請張基義分享推動國家設計政策的經驗，希望協助中部建築業界重新思考設計的角色，從傳統建築美學進一步延伸至產業創新、公共空間及城市治理。

紀樹能指出，建築不只是單一建物的設計與開發，更與城市環境、公共生活及整體競爭力密切相關。期盼透過此次講座，促進中部建築產業跨域交流，將設計思維融入建築開發與城市規劃，為台中下一階段的城市發展注入更多美學與創新能量。

台中市建築經營協會理事長紀樹能（右）邀請台灣設計研究院院長張基義（左）專題演講。記者宋健生／攝影
台中市建築經營協會理事長紀樹能（右）邀請台灣設計研究院院長張基義（左）專題演講。記者宋健生／攝影

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