深耕偏鄉教育23年 台灣行動菩薩助學協會攜企業前進偏鄉傳愛大探訪

深耕偏鄉教育23年的社團法人台灣行動菩薩助學協會，2026年「讓愛馬上來・傳愛大探訪」公益活動正式啟動！協會號召理監事、志工及企業愛心夥伴，預計10月至12月陸續走進長期扶助的偏鄉校園，並規劃4場「小型相見歡」活動，透過遊戲、團體互動與交流，陪伴偏鄉學童成長，讓公益關懷從物資援助延伸至心靈陪伴。

台灣行動菩薩助學協會長期投入偏鄉教育，每兩年舉辦一次「傳愛大探訪」，串聯企業及社會各界資源，深入偏鄉校園，了解學童的學習與生活需求。今年以「讓愛馬上來」為主題，除了延續既有探訪活動，更希望透過面對面交流，讓孩子感受到社會的關懷與支持。

台灣行動菩薩助學協會理事長游金洲表示，23年來，協會從助學、課後輔導到技職培育，持續投入教育資源，協助偏鄉孩子安心學習、勇敢追夢。他強調，教育是改變孩子未來的重要力量，但除了經濟與學習資源支持，孩子更需要被理解、被鼓勵，以及有人願意相信他們的未來。

「愛，不只是給予，更是願意走近。」游金洲說，「傳愛大探訪」不只是一趟送愛的旅程，更是協會與偏鄉孩子持續多年的約定。每次走進校園，除了關心學童學習及生活近況，也透過與老師、孩子交流，了解實際需求，讓關懷不只是一次性的物資援助，而是長期陪伴與支持。

活動主委、長期投入偏鄉探訪工作的龍寶建設董事長張麗莉表示，今年持續規劃4場「小型相見歡」，邀請不同學校的孩子齊聚同一個校園，透過遊戲、團體活動及互動交流，讓原本不相識的學童有機會一起學習、分享與建立友誼。

張麗莉指出，相較過去逐校探訪的方式，今年希望透過小型相見歡，創造更多相處時間，讓協會理監事、志工及企業愛心夥伴更深入了解孩子的生活，也讓偏鄉學童在團體互動中，獲得更多鼓勵、支持與自信。

她強調，對孩子而言，活動不僅是一場歡樂聚會，更是感受關懷、建立自信的機會，希望孩子帶回家的不只有禮物，還有美好的回憶，以及面對未來的勇氣。

值得一提的是，台灣行動菩薩助學協會多年來持續串聯中部企業及社會各界力量，投入偏鄉教育公益行動。今年「傳愛大探訪」同樣獲得建商、營造、金融、製造及服務業等企業熱情響應，透過共同主辦、聯合主辦及協辦等方式支持活動推展，展現企業投入社會公益的行動力。

共同主辦的企業包括：磐興建設、三信商業銀行、春耕不動產、豐穀建設、富宇建設、華相建設、貿駿企業、精湛建設、精銳建設、龍寶建設及麗明營造等；另有宏全國際集團、中歆企業、宏台建設、富旺國際、惠友建設、華太建設、樹德企業、鴻邑建設等，以及多位企業主與社會人士響應聯合主辦，持續擴大公益參與力量。

協會表示，偏鄉教育的改善需要長期投入，孩子的成長更需要持續陪伴。23年來，協會扮演串聯企業、志工及社會大眾的公益橋樑，讓教育資源深入偏鄉，也讓更多孩子獲得安心學習與追求夢想的機會。

2026年「讓愛馬上來・傳愛大探訪」不僅延續協會23年來對偏鄉教育的承諾，更期盼凝聚更多企業及社會力量，讓公益關懷從一次性的捐助，轉化為長期、穩定的支持，陪伴偏鄉孩子走過成長的重要階段。

行動菩薩助學協會表示，偏鄉教育的改善需要長期投入，孩子的成長更需要持續陪伴。記者宋健生／攝影