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9月房市2稅目雙位數年增 契稅年月雙增

中央社／ 台北13日電

財政部今天公布9月全國賦稅收入統計。房市相關稅目中，土地增值稅、契稅均呈雙位數年增，個人房地合一稅僅微幅年減0.3%；前9月則僅有契稅年增9.9%，其餘呈年減但減幅持續收斂。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，9月房市相關稅目除了個人房地合一稅微幅年減0.3%，土地增值稅、契稅均呈雙位數年增，年增幅分別為26.6%、19.9%。

前9月契稅年增9.9%，其餘仍呈年減，包括個人房地合一稅年減1%，土地增值稅年減2.8%，兩者的減幅均持續收斂。

細究個別稅目表現，劉訓蓉表示，9月土地增值稅實徵淨額56億元，年增26.6%，與8月數值大致持平，各縣市互有增減，年增較多的是桃園市、新北市，主要反映房地交易量增加、大額稅款案件挹注等因素，六都唯一年減的是台南市。

前9月土地增值稅實徵淨額504億元，年減2.8%，以台中市、高雄市年減較多，台北市、新北市年增較多。

劉訓蓉表示，9月契稅實徵淨額16億元，年增19.9%、月增25.9%，呈現年月雙增。就六都觀察，各直轄市互有增減，年增較多的是台北市、新北市，主要是實徵件數及大額案件的稅額增加。

前9月契稅實徵淨額127億元，年增9.9%，增加較多的是台北市、台南市，年減較多的是桃園市。

劉訓蓉表示，9月個人房地合一稅實徵淨額44億元，年減0.3%、月減33%，以桃園市、高雄市年減較多。

前9月個人房地合一稅實徵淨額386億元，年減1%，減幅逐漸收斂。各縣市互有增減，年減較多的是桃園市、新北市，年增最多的則是台北市。

財政部 房市

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