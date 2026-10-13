義享天地B館預定2027年啟用，義享樂漾廣場攜手秀泰影城，打造北高雄娛樂生活新地標，影城空間規模約4,500坪；最大影廳規畫設置寬30公尺高16.2公尺的超大銀幕，可容納約500名觀眾，雙方以打造全台指標性旗艦影城為目標。

義聯集團表示，義享天地為集團於北高雄打造的城市綜合體，整體涵蓋已營運的義享時尚廣場、高雄萬豪酒店，以及預計於2027年啟用的義享樂漾廣場與義享帝國商辦。

其中，義享樂漾廣場結合購物中心與秀泰影城；同棟建築15樓至28樓則規劃為義享帝國商辦。隨著國際產業聚落與大型娛樂量能到位後，義享天地將由既有的購物、餐飲與旅宿版圖，進一步延伸至國際商務及休閒娛樂，邁入整體發展的新階段。

產業動能方面，義享帝國商辦樓層總樓地板面積約14,000坪，共規劃85個辦公單元。進駐的企業涵蓋來自美、日的跨國半導體設備及測試業者，產業鏈延伸至晶圓製程、半導體測試、精密加工及先進封裝等設備領域，並匯聚金融科技、大型金融機構與專業服務業。透過不同產業於同一場域集聚，義享帝國將不只是辦公空間，更將形成具備國際連結、人才交流及跨域合作潛力的科技與金融產業聚落。

生活消費動能方面，義享樂漾廣場已正式宣布攜手秀泰影城。影城規劃進駐11樓至14樓，空間規模約4,500坪；最大影廳規畫設置寬30公尺高16.2公尺的超大銀幕，總面積達486平方公尺，預計可容納約500名觀眾。雙方將以打造全台指標性旗艦影城為目標，聚焦觀影品質與空間舒適度，透過巨幅畫面影音設備的結合，讓觀眾能在細膩影像與豐富的聲音層次中享受電影。

秀泰影城進駐將回應北高雄生活圈長久以來的觀影期待，並串聯義享天地餐飲、購物、旅宿及休閒機能，打造聚餐、逛街、觀影的一站式體驗，帶動夜間與假日人流，攜手共創高雄娛樂新地標。

義享樂漾廣場、秀泰影城與義享帝國商辦全面營運後，預估每日可匯聚逾2.5萬人次的商務、消費與休閒人潮；進一步與義享時尚廣場及高雄萬豪酒店相互串聯後，義享天地各場域年度總進出人次預估上看2,000萬，形成涵蓋商務辦公、企業交流、購物餐飲、影城娛樂與旅宿的完整生活生態。

憑藉凹子底捷運與輕軌路網串聯的交通優勢，義享天地整體營運將由平日白天的產業與商務活動，延伸至夜間及假日的購物、聚餐與休閒娛樂，讓不同功能彼此導流，延長停留時間、拓展消費場景，形成全時段、全客群的複合型城市生活圈。

義享樂漾廣場表示，義享天地下一階段的發展，是透過產業、商業與生活機能的整合，形塑可長期發展的城市聚落。國際產業進駐將帶來穩定的商務與人才交流，大型影城與購物、餐飲及旅宿機能則將延伸出更多生活場景，讓不同人流從平日到假日、從白天到夜晚持續匯聚，為凹子底商圈創造長期且多元的城市成長動能。

義享樂漾廣場攜手秀泰影城，打造北高雄娛樂生活新地標。義享天地提供