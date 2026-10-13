大大寬頻攜手中華電推專案…指定門市代辦5G門號 新戶享免費極速光纖

滿足現代家庭對極速串流、多裝置聯網及外出行動上網的全方位通訊需求，大豐電（6184）旗下大大寬頻（7901）推出中華電信（2412）5G行動門號代辦服務，同步啟動「雙網雙享」限時優惠專案。即日起，消費者至大大寬頻新北市與高雄市五家指定實體門市，新申辦或攜碼（NP）至中華電信5G資費方案，依資費等級即可同時享有大大寬頻120M起、最高達500M的光纖到府（FTTH）家庭寬頻上網，新戶更享24個月加購優惠價0元/月，實現「出外行動順暢、在家飆網無阻」的智慧便利生活。

隨著高畫質影音串流、智慧家庭裝置普及與遠距工作成為常態，家庭對穩定固網與室外行動網路的依賴度日益提升。大大寬頻長年深耕都會區高品質FTTH光纖網路，具備上下行對稱傳輸與高抗干擾的連網優勢；透過推出中華電信5G行動門號代辦服務，進一步延伸服務觸角，讓在地居民申辦門號與家用寬頻更加便利。

大大寬頻董事長張銘志表示，大大寬頻首次推出中華電信5G行動門號代辦服務，以「家庭數位樞紐」為出發點，在新北及高雄五家指定實體門市提供一站式代辦服務，提供更貼心的整合式申辦管道，也為在地生活圈帶來更優質、便利的數位連網體驗。五家門市包括新北市板橋區運門市、板橋中正門市、土城水源門市、中和中和門市，以及高雄苓雅門市。

新申辦及攜碼（NP）中華電信5G門號之用戶，至上述五家指定門市現場諮詢並完成門號代辦作業，即可擁有新戶雙網雙享0元/月的超值加購優惠，輕鬆升級光纖飆網。申辦中華電信5G 799型資費，可享大大寬頻120M光纖到府，輕鬆滿足日常追劇與一般家庭連網需求；選擇5G 999型資費，則可免費升級大大寬頻300M光纖，多人多裝置同時連線或遠距辦公依然流暢；若申辦5G 1399型旗艦方案，更可以0元加購價，直享大大寬頻500M高速光纖，徹底滿足重度娛樂與高頻寬飆網需求。