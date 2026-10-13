大大寬頻正式開賣「雙向對稱光纖」 家用享5G雙向對稱…企業直攻10G

迎向生成式AI與智慧應用帶來的爆發性網路需求，興櫃的大大寬頻（7901）宣布將於10月13日正式推出新世代寬頻高速雙向網路服務，宣告全面邁入10G網速新紀元。領先業界將超高速對稱速率列為常態標準商品，家用市場強勢端出3.6G與5G旗艦方案，企業用戶更可直上10G頂級專線通道。大大寬頻重金打造光纖網路骨幹與基礎設施，提供真正的雙向對稱高速傳輸。

相較於既有的GPON網路，對稱式10G PON（XGS-PON）技術具備突破性的核心優勢：首先是「真對稱10G頻寬」，徹底顛覆傳統非對稱網路下載快、上傳慢的先天限制，雙向高達10 Gbps的流量能確保在上傳備份時，下載依然維持極速反應；其次是「超低延遲」，透過進化的動態頻寬調度（DBA）機制大幅縮減資料佇列排隊時間，為AI創作、線上遊戲與即時影音提供低延遲的穩定連線。

在產品規劃上，大大寬頻切分家用與商用市場。家用市場全面升級，「3.6G / 3.6G對稱光纖」專為大家庭量身打造，輕鬆承載全家數十台聯網設備與智慧家電，多人同時進行4K串流、VR互動與雲端遊戲也互不干擾；「5G / 5G對稱光纖」扮演影音創作者與NAS私有雲玩家的壓縮機，過去上傳動輒上百 GB的4K/8K原始素材需耗費數小時，如今數分鐘內即可傳輸完成。針對企業客戶祭出頂級的「10G / 10G對稱光纖」，不管是AI模型訓練、跨國資料備份與高畫質影音後製等高頻寬需求，這項新方案都能以更實惠的資費，提供等同於高階專線的極致雙向網速，大幅降低企業的網路建置成本。

大大寬頻總經理劉登榮表示：將家用全面拉升至3.6G與5G，並為企業導入10G對稱光纖，關鍵在於落實「標準化、常態化與平民化」，以親民的價格與隨到隨裝的便利性，為台灣數位生活與產業升級鋪設最堅實的未來基礎建設。未來大大寬頻未來規劃導入資訊安全服務，將直接在網路源頭攔截惡意程式、釣魚網站與各類網路威脅，為家庭與企業用戶逐步建置兼具極速與安全的連網環境。