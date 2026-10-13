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大魯閣進軍日本 千葉、宇都宮雙店開幕

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
日本大魯閣首波兩個據點關東地區「千葉店」及「宇都宮店」開幕。圖為大魯閣千葉店。圖／大魯閣提供
日本大魯閣首波兩個據點關東地區「千葉店」及「宇都宮店」開幕。圖為大魯閣千葉店。圖／大魯閣提供

大魯閣實業持續拓居海外市場，日本大魯閣首波兩個據點關東地區「千葉店」及「宇都宮店」開幕。大魯閣表示，透過收購既有棒壘球打擊場進行改造升級，以較低的資本投入及較短的籌備時間進入日本市場，並導入台灣成熟的運動娛樂經營模式及棒球科技，將作為未來加速日本市場拓點的營運模組。

大魯閣表示，日本擁有深厚的棒球文化與廣大的棒球人口，打擊場具有穩定的市場基礎，但現有場館多以傳統投球機及單一打擊服務為主，部分場館面臨服務單一及營運模式缺乏創新等挑戰。相較日本傳統打擊場，大魯閣「台式打擊場」結合多元球速與科技互動，增加飛鏢機、娃娃機等遊戲娛樂及親子休閒服務，將棒球打擊從單純的練習活動，延伸為適合家庭、朋友及年輕族群參與的運動娛樂體驗。

大魯閣表示，將持續尋找合適場館，透過收購、設備升級及營運內容優化，以較低資本支出加速拓點，提升場館使用率與營收效益，逐步建立可複製的日本營運模式。

大魯閣指出，除了傳統打擊娛樂，大魯閣也將日本據點作為棒球運動科技的實際應用場域，第一階段導入美國HitTrax打擊系統，透過即時數據分析與互動競賽功能，提升打擊體驗與訓練效率；後續更規劃導入台灣自主研發的AI棒球打擊教練，提供個人化打擊分析與訓練建議，驗證台灣運動科技在日本成熟棒球市場的發展機會。

除了棒壘球打擊場，大魯閣也積極布局日本的匹克球市場。大魯閣表示，與JR東日本集團旗下「JR東日本都市開發株式會社」戰略合作，以大魯閣運動休閒項目為主題，開發活化鐵路沿線空間，預計於2026年12月下旬，在千葉縣JR下總中山站附近，開設首家大魯閣匹克球俱樂部，進軍日本匹克球市場。該場館利用鐵路高架橋下空間打造全天候匹克球場，初期設置2面球場，預計2027年起陸續擴充。並將與日本匹克球聯盟合作，逐步發展連鎖經營模式。

大魯閣近年積極拓展海外市場，美國已開設5家據點，包括德州Katy、San Antonio，以及亞利桑那州Mesa、Chandler、Gilbert，透過大型室內運動娛樂中心與既有戶外場館改造，持續驗證不同店型的營運模式。大魯閣表示，隨著美國5店、日本2店陸續加入營運，大魯閣達成海外布局第一階段目標。

大魯閣 日本 棒球

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