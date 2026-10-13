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Uber宣布鍾志霆出任台灣、香港、澳門總經理
Uber於13日宣布新任Uber台灣、香港及澳門總經理鍾志霆（Estyn Chung） ，帶領三地團隊持續深化在地布局與合作夥伴關係，拓展更多元的移動選擇，為不同城市與乘客帶來便利、可靠的移動體驗。
鍾志霆自2019年加入Uber並出任Uber香港區總經理，負責當地市場的策略、營運及團隊管理。在任期間，他帶領Uber持續深耕香港市場，推出香港Uber Taxi，深化與在地計程車產業的合作，並透過科技與在地市場洞察，持續拓展多元的城市移動選擇；期間亦推動Uber與HKTaxi App的整合。澳門方面，亦在他的領導下，增設港澳跨境專車以及澳門在地Uber Taxi乘車選項，讓出行更為便利。
加入Uber前，鍾志霆曾於瑞銀（UBS）亞洲及澳洲投資銀行部門任職超過十年，其後亦曾創辦職涯平台並擔任執行長。
鍾志霆表示，台灣是Uber非常重要的市場，近期與台灣團隊交流，也讓他看見城市移動的更多可能。未來，期待持續傾聽乘客、合作車隊及駕駛的聲音，同時以乘客與職業駕駛的安全為首要考量，透過Uber的科技，為台灣帶來更便利、可靠的移動體驗。
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