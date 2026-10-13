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南機場再起飛！都美建設拿「單元四」公辦都更案 總銷逾76.8億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「南機場單元四」公辦都更案更新後外觀模擬圖。圖／台北市住都中心
「南機場單元四」公辦都更案更新後外觀模擬圖。圖／台北市住都中心

台北市南機場整宅都更再邁進。都美建設拿下的「臺北市中正區永昌段四小段640地號等4筆土地公辦都市更新案」（南機場單元四），13日與台北市住都中心舉辦簽約典禮，該案預計投入38.87億元，規劃興建兩棟地上24層住宅大樓，預估總銷逾76.87億元。

「南機場單元四」位於台北市中正區中華路二段及307巷周邊，基地面積約1,136.8坪，緊鄰即將於2027完工通車的捷運萬大線LG03預定站與忠義實小社福園區，另，該案因2024年0403花蓮大地震受損，曾被列為黃單建築。

台北市長蔣萬安13日出席簽約典禮，由台北住都中心董事長張溫德與都美建設董事長曹來春簽署出資暨協助實施都市更新事業契約，正式確立後續開發合作。

蔣萬安表示，南機場整宅自落成以來已超過一甲子，承載市民生活記憶與在地人情，是臺北市具代表性的社區。0403大地震對南機場造成嚴重傷害，市府第一時間成立前進指揮所，協助撤離安置並完成緊急修繕，展現「居住安全不能等」的決心，並由臺北住都中心擔任實施者，在114年9月創下高達92.82%的模擬選配率，展現住戶強烈的凝聚力。

蔣萬安強調，該案在短短兩年半內完成整合與招商，寫下整宅公辦都更的新里程碑，充分展現市府團隊的執行力與住戶的凝聚力。

曹來春表示，該案將以「埕光之丘」的設計理念，把過去機場跑道的歷史記憶融入社區的步行空間，並保留大廣場，讓南機場夜市的人氣與溫暖能繼續延續。3樓的立體綠洲平台和屋頂農園，更要達成100%綠覆率，一定會把最好的工程品質帶回南機場。

都美建設更新後預計興建2棟地上24層、地下4層之鋼骨鋼筋混凝土（SRC）構造，更新後樓地板面積約9,775坪以上，預估可創造總銷售金額逾76.87億元。

全案規劃1+2樓為店舖，3樓以上提供285戶一般住宅及17戶「幸福住宅」。在建築與環境設計上，將昔日機場跑道與飛行航跡元素轉化為步行系統、活動廣場及綠色開放空間。建築量體採減法設計，配合地面層退縮設置，屋頂層則設置太陽光電與田園農園，將綠意輻射至周邊巷弄與夜市，為市民營造共享共好的宜居環境。

「臺北市中正區永昌段四小段640地號等4筆土地公辦都市更新案」13日舉辦簽約典禮。圖／台北市住都中心
「臺北市中正區永昌段四小段640地號等4筆土地公辦都市更新案」13日舉辦簽約典禮。圖／台北市住都中心

南機場 都更

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