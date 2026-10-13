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NISSAN推KICKS、SENTRA MOMIJI 優惠價59.9萬元起

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
NISSAN推KICKS、SENTRA MOMIJI特仕車　優惠價加首年月付3,888元起。黃淑惠攝
NISSAN推KICKS、SENTRA MOMIJI特仕車　優惠價加首年月付3,888元起。黃淑惠攝

裕隆日產汽車持續推動車款改款與品牌體驗升級，繼今年春季推出SAKURA車款後，13日再推出KICKS、SENTRA MOMIJI特仕車，以日式紅葉為設計靈感，導入總價值2.6萬元的極楓套件，透過專屬內裝、外觀配備強化車款特色。本月入主KICKS MOMIJI優惠價59.9萬元起、SENTRA MOMIJI 68.5萬元起，並提供首年每月3,888元起的分期方案。

KICKS MOMIJI以跨界休旅定位，SENTRA MOMIJI則鎖定重視操控與外型的房車買家。兩款車均透過專屬套件提升內外裝質感，搭配原有安全科技與便利配備，擴大產品選擇。

KICKS通過台灣新車安全評等制度（TNCAP）五星安全認證，搭載1.6升HR16DE全鋁合金引擎，以及NISSAN獨家PFCW超視距車輛追撞警示系統，最小迴轉半徑為5.1公尺，兼顧日常行駛與市區操控需求。

此次KICKS MOMIJI依車型等級增加配備。「盛楓版」新增BSW盲點警示、RCTA後方車側警示、MOD移動物體偵測及AHB遠近光燈自動調節等系統，搭配Zone Body潰縮車體結構，提升行車安全防護。

「極楓版」則標配總價值2.6萬元的極楓套件，包括17吋鈦灰雙色切削鋁圈、極楓黑飾條、TAKUMI菱格紋匠人皮革座椅、D-Shape極楓金跑格方向盤及極楓金內裝縫線，另配備雙前座通風座椅與動感車頂架，強化車室舒適性及外觀辨識度。

SENTRA MOMIJI主打安全、節能與跑格設計，採用CMF-C模組化架構及第5代X-CVT無段變速系統，車體使用最高1,470MPa超高剛性鋼材，並搭載NISSAN ProPILOT智行安全系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統及EAPM油門誤踩緊急輔助系統。

配備方面，SENTRA「盛楓版」以上車型標配極楓套件，並提供靠近自動解鎖、離開自動上鎖及12.3吋X-Media Pro智慧影音多媒體系統；「極楓版」再增加雙前座通風座椅、遙控預先啟動引擎、運動化空力套件及BOSE Premium Sound System音響系統，兼顧日常使用便利性與運動化風格。

除車款產品布局外，NISSAN也同步推動NISSAN Premium Service（NPS）通路升級計畫，首站選在新店展示中心，導入和風藝廊、Brand Corner及N-Cafe精品吧台，透過空間設計與服務流程調整，提升顧客賞車體驗。

新店展示中心以日本美學「間（Ma）」的留白概念為設計主軸，運用木格柵、自然材質、光影與綠意，營造舒適的展示環境；Brand Corner呈現品牌設計元素，N-Cafe則提供顧客休憩與交流空間。人員服務方面，NISSAN也依不同場合規劃銷售顧問服裝，希望在專業形象與親切互動之間取得平衡。

NISSAN規劃今年完成5個NPS據點，2027年擴大至17個據點，逐步推展通路升級計畫。隨著MOMIJI特仕車上市與展示據點服務升級，NISSAN同步從產品配備、購車優惠及實體通路三方面布局，爭取新車市場買氣。

NISSAN推KICKS、SENTRA MOMIJI優惠價59.9萬元起。黃淑惠攝
NISSAN推KICKS、SENTRA MOMIJI優惠價59.9萬元起。黃淑惠攝

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