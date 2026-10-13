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東捷資訊助攻鼎基SAP私有雲導入 強化生產製造流程

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

TPU（熱可塑性聚氨酯）高科技膜領導廠鼎基先進材料，攜手SAP黃金級夥伴東捷資訊（6697），成功完成SAP Cloud ERP Private（ERP私有雲）升級導入，全面優化生產資料品質、大幅提升成本結算效率與跨廠區協作能力。

鼎基深耕TPU材料領域超過40年，產品應用橫跨汽車、醫療、電子等高階市場，客戶遍及全球近60個國家。近年，鼎基已從「TPU產品供應商」轉型為「材料解決方案夥伴」，目前約7成專案與客戶共同開發，並進一步打造「先進複合材料平台」，將既有的TPU材料技術延伸至不同材料與製程。高度客製化的產品開發與全球營運，使跨部門、跨據點的資訊整合及即時管理需求同步提高。因此鼎基將SAP ERP升級至SAP Cloud ERP Private，並整合海外SAP ERP，以一體化的營運架構，全力支撐集團未來五至十年的長期成長。

鼎基原有SAP ERP使用多年，面對產品、資料量與跨據點協作需求增加，逐漸出現大量資料查詢與報表處理效能瓶頸。此次升級以財務結算結果為起點，反向梳理接單、採購、生產、品質管理與成本等前端流程；並藉由SAP Cloud ERP Private更嚴謹的平台機制，重新檢視既有流程、權限控管與治理方式，將管理要求進一步落實於系統流程中，建立更一致的管理架構，為後續數據應用與AI決策奠定基礎。

此次專案自2025年2月啟動，導入範圍涵蓋鼎基總部與海外子公司，東捷資訊顧問團隊深入各單位理解實際作業情境，梳理跨部門與生產線的作業方式；其中在生產管理上，透過異質系統整合，將關鍵流程與資料串接至SAP，兼顧製造彈性與集團管理一致性。專案亦涵蓋跨部門與跨國需求協調、系統測試、資料驗證及教育訓練，確保新架構真正融入日常營運。

鼎基 材料

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