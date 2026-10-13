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大大寬頻推「雙網雙享」 指定門市代辦中華電信5G門號

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

大大寬頻表示，為滿足現代家庭對極速串流、多裝置聯網及外出行動上網的全方位通訊需求，大大寬頻正式推出中華電信 5G 行動門號代辦服務，並同步啟動「雙網雙享」限時優惠專案。

大大寬頻指出，即日起，消費者親臨大大寬頻新北市與高雄市 5 家指定實體門市，新申辦或攜碼（NP）至中華電信 5G 資費方案，依資費等級即可同時享有大大寬頻 120M 起、最高達 500M 的極速光纖到府（FTTH）家庭寬頻上網，新戶更享 24 個月加購優惠價 0 元/月，實現「出外行動順暢、在家飆網無阻」的智慧便利生活。

隨著高畫質影音串流、智慧家庭裝置普及與遠距工作成為常態，家庭對穩定固網與室外行動網路的依賴度日益提升。大大寬頻指出，長年深耕都會區高品質 FTTH 光纖網路，具備上下行對稱傳輸與高抗干擾的連網優勢；本次透過推出中華電信 5G 行動門號代辦服務，進一步延伸服務觸角，讓在地居民申辦門號與家用寬頻更加便利。

大大寬頻董事長張銘志表示，這是大大寬頻創立以來，首次推出中華電信 5G 行動門號代辦服務，對團隊而言是一次具里程碑意義的策略突破。本次大大寬頻以「家庭數位樞紐」為出發點，在新北及高雄五家指定實體門市提供一站式代辦服務，讓想要申辦 5G 行動網路的客戶，能同時享有大大寬頻高品質的光纖到府服務，不僅出門行動網路順暢、全家在家飆網也暢行無阻。大大寬頻提供更貼心的整合式申辦管道，也為在地生活圈帶來更優質、便利的數位連網體驗。

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