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2026 ITF75折早鳥票 13日限時開賣

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
ITF台灣國際旅展11月6日至9日將於台北南港展覽館一館登場。圖／台灣觀光協會提供
ITF台灣國際旅展11月6日至9日將於台北南港展覽館一館登場。圖／台灣觀光協會提供

全台規模最大的ITF旅展今年正式更名為「ITF台灣國際旅展」，將於11月6日至9日在台北南港展覽館一館登場，集結123個國家／城市、共1,600個攤位。日本館展出規模再創歷年新高，阿提哈德航空、太陽富國航空首度參展，全日本空輸也再度回歸。75折早鳥票將於10月13日至14日限時開賣。

ITF邁入第40年，今年以全新名稱與品牌定位出發，策展主題定為「世界旅人，台灣啟程」。展場1樓聚焦國際旅遊，集結各國旅遊局、航空公司、旅行社；4樓主打台灣旅遊，串聯中央及地方政府、飯店、主題樂園等參展單位。從高品質度假、特色主題遊程，到自由行、團體遊與台灣深度探索，讓旅人一次掌握最新旅遊資訊，為年末假期及2027年旅行尋找靈感。

日本館規模再創新高 12家航空公司齊聚

國人熱門出國旅遊目的地踴躍參展，今年日本館高達252個攤位，展出規模再創歷年新高，韓國、美國、泰國、馬來西亞、法國、捷克等國家旅遊局皆帶來更多地方旅遊資訊與特色體驗，讓旅人不只走訪熱門城市，也能進一步深入探索世界各地。

航空陣容同樣值得期待，今年共有12家航空公司參展，包括中華航空（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）、國泰航空、日本航空、樂桃航空、星悅航空、天馬航空，以及首度參展的阿提哈德航空、太陽富國航空，睽違多年再度回歸的全日本空輸（ANA），讓旅人一次掌握更多航線與旅行選擇。

新飯店品牌首度亮相 住宿、美食與休閒選擇更豐富

國內旅遊同樣有不少新亮點。今年首度參展的溫德姆酒店集團、新北北海溫泉洲際酒店、歐樂沃築夢城堡及台中港酒店，帶來更多住宿、度假與餐飲選擇；六福旅遊集團也擴大參展規模，涵蓋親子出遊、休閒度假及餐飲住宿等不同需求。

此外，橘焱胡同、宜蘭縣三星地區農會及屏東市聖帝廟慈鳳宮也首度加入ITF，從餐飲、農村旅遊到宗教文化，呈現更多元的台灣旅行面貌。

主辦單位台灣觀光協會表示，ITF是消費者掌握旅遊趨勢、尋找最新旅遊資訊的重要場域。今年特別增設「旅遊產品說明會」邀請參展單位分享最新目的地情報、特色遊程及主題玩法。無論是喜歡小眾目的地的旅遊玩家、追求獨特體驗的深度旅人，或希望為尋找下一趟旅行靈感的民眾，都能在ITF發現值得深入探索的旅遊新提案。

早鳥票75折限時開賣 捐血做公益也能拿門票

ITF早鳥票於10月13日正式開賣，10月13日至14日限時兩天，民眾可於Klook、KKday、ibon售票系統、FamiTicket、udn售票網及TaiTIX等六大通路購買。門票原價200元，早鳥價150元；10月15日至11月5日則可購買180元預售票。此外，台灣觀光協會持續與捐血中心合作推出「捐血送門票」活動，10月31日至11月7日於北北基宜地區18個指定捐血點辦理。民眾捐血250c.c.可獲ITF門票1張，捐血500c.c.可獲2張，每人最多兌換2張，數量有限，送完為止。

ITF參展單位規劃多場表演，吸引民眾感受熱鬧氛圍。圖／台灣觀光協會提供
ITF參展單位規劃多場表演，吸引民眾感受熱鬧氛圍。圖／台灣觀光協會提供

吉祥物遊行與見面會為旅展吸睛亮點。圖／台灣觀光協會提供
吉祥物遊行與見面會為旅展吸睛亮點。圖／台灣觀光協會提供

ITF集結多元深度國旅魅力，從山林步道到地方文化，發掘台灣旅遊新玩法。圖／台灣觀光協會提供
ITF集結多元深度國旅魅力，從山林步道到地方文化，發掘台灣旅遊新玩法。圖／台灣觀光協會提供

飯店業者帶來從城市住宿到休閒度假的多元選擇，滿足不同旅遊需求。圖／台灣觀光協會提供
飯店業者帶來從城市住宿到休閒度假的多元選擇，滿足不同旅遊需求。圖／台灣觀光協會提供

航空業者於ITF現場，提供多元航線與旅遊資訊。圖／台灣觀光協會提供
航空業者於ITF現場，提供多元航線與旅遊資訊。圖／台灣觀光協會提供

ITF現場集結最新資訊與遊程，掌握明年旅遊趨勢。圖／台灣觀光協會提供
ITF現場集結最新資訊與遊程，掌握明年旅遊趨勢。圖／台灣觀光協會提供

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