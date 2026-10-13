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ITF旅展搶客戰提前開打！旅行社冬遊訂單增三成、春節熱賣

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導

ITF台灣國際旅展將於11月6日登場，旅行社搶客大戰提前開打。雄獅（2731）率先啟動線上旅展，冬季旅遊訂單人數較去年成長三成，歐洲訂單更大增逾六成；旅天下（6961）、五福（2745）也看好秋冬及春節旅遊商機，積極推出日本賞雪、溫泉及長線深度遊程，搶攻年底至2027年春節出國旅遊商機。

雄獅表示，今年冬季旅遊需求強勁，除了機票價格趨穩，超過六成既有會員回流購買，也帶動整體訂單成長。旅客出遊更重視旅遊體驗，赴日旅客逾七成偏好溫泉、美食及雪國三大主題，其中北陸訂單數甚至超越北海道，反映日本冬季旅遊熱門目的地出現變化。

此外，旅客也更願意拉長旅遊天數，日本六天以上團體旅客人數成長四成；長線旅遊則以北歐極光、雪梨跨年最受歡迎，不少旅客提前半年卡位，帶動歐洲訂單成長逾六成。

搶攻旅展買氣，雄獅線上旅展推出沖繩機加酒四日、韓國首爾及釜山五日萬元有找，香港自由行三日9,888元起，土耳其十日行程不到五萬元，另祭出最高5,000元折扣碼，預估線上旅展業績可望較去年呈雙位數成長。

旅天下則看好日本賞雪及長線旅遊需求，主打北海道雪景、東北溫泉及世界遺產等深度行程，長線則布局南法、西澳及美加等長天數商品，搶攻冬季與農曆春節市場。隨著長程旅遊需求逐漸回穩，訂單已延伸至2027年春季。

五福同樣積極布局秋冬旅遊市場，日本主打東北仙台、青森及北陸賞楓，並延伸至北海道滑雪溫泉、石垣島度假等商品。隨著聖誕、跨年、寒假及春節旅遊預訂熱絡，主力商品訂單已看到明年3月，業者看好ITF旅展將進一步帶動年底及明年首季出遊買氣。

春節 旅行社 旅展

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