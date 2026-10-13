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台灣鯛檢驗烏龍後拚回溫！全聯總座蔡篤昌：今年銷售挑戰6億元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全聯總經理蔡篤昌13日與「國立臺灣大學生物資源暨農學院」及「口湖漁類生產合作社」正式簽署合作意向書（MOU）。記者侯思蘋／攝影
全聯總經理蔡篤昌13日與「國立臺灣大學生物資源暨農學院」及「口湖漁類生產合作社」正式簽署合作意向書（MOU）。記者侯思蘋／攝影

全聯持續擴大台灣鯛市場布局，2025年台灣鯛銷售額突破5億元，為旗下水產品銷售額第二大的品項，僅次於挪威鮭魚。儘管去年底冷凍台灣鯛魚排檢驗烏龍事件衝擊銷售，造成銷售量下滑約6%，全聯有信心在鯛魚季做最後衝刺，預估今年銷售額可望挑戰6億元。

為強化供應鏈管理，全聯13日宣布攜手國立臺灣大學生物資源暨農學院及口湖漁類生產合作社簽署合作意向書（MOU），將食品安全管理從通路端延伸至養殖源頭，並布局AI養殖與智慧化生產。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯的魚有「四隻腳」，包括鮭魚、台灣鯛、虱目魚及鯖魚，其中鮭魚年銷售額約15億元，表現遙遙領先；台灣鯛則是全聯重要的水產品品項，魚排系列業績從2022年的約4.5億元，成長至2025年突破5億元，今年目標拚6億元。全聯長期透過供應商管理及SOP控管產品品質，此次與口湖合作社及台大合作，將進一步整合學界研發、產地生產與通路管理資源，強化用藥安全、食品安全及產品溯源，提升供應穩定性與消費者信任。

根據農業部漁業署資料，2025年全台台灣鯛產量約6萬噸、產值約41億元，主要產區包括台南、嘉義、高雄及雲林。口湖合作社總經理王益豐表示，口湖漁類生產合作社的養殖與供應版圖涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄及屏東，年產量約1萬噸，每週捕撈約120至180噸，單日加工量約30噸。其中，約3,500噸供應全聯，占合作社年產量約35%；另約60%外銷，其餘供應餐飲業者。

去年底的檢驗烏龍事件，也凸顯水產品供應鏈在檢驗、追溯及風險管理上的重要性。王益豐指出，未來將持續落實自主檢驗、強化產品溯源及養殖用藥管理，從源頭降低食安風險。漁業署署長王茂城則指出，相關單位將持續檢討檢驗流程，完善複驗及第三方檢驗機制，並結合台大導入AI與數位化管理，提升生產資訊透明度及品質管理效率。

蔡篤昌表示，此次合作將以台灣鯛為起點，進一步將第三方驗證機制導入至虱目魚，並評估將相關模式應用於畜牧及其他農產品。

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