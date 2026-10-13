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ITF 台灣國際旅展11月登場 日本館252攤創新高、12家航空公司搶客

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導
吉祥物遊行與見面會為旅展吸睛亮點。圖／台灣觀光協會提供
吉祥物遊行與見面會為旅展吸睛亮點。圖／台灣觀光協會提供

全台規模最大的ITF旅展今年迎來40周年，正式更名為「ITF台灣國際旅展」，將於11月6日至9日在台北南港展覽館一館登場。今年集結123個國家及城市、共1,600個攤位，其中日本館規模擴大至252個攤位，再創歷年新高；航空公司參展陣容也相當熱鬧，包括阿提哈德航空、太陽富國航空首度參展，以及全日本空輸（ANA）睽違多年回歸，搶攻年底及2027年出國旅遊商機。

主辦單位台灣觀光協會表示，ITF今年邁入第40年，以全新名稱及品牌定位出發，策展主題為「世界旅人，台灣啟程」，展場規劃涵蓋國際旅遊、國內住宿、主題遊程及休閒體驗，提供消費者規劃年底假期與明年旅遊的多元選擇。

今年展場1樓以國際旅遊為主，集結各國旅遊局、航空公司及旅行社；4樓則聚焦台灣旅遊，串聯中央與地方政府、飯店及主題樂園等業者，從海外自由行、團體旅遊到國內深度探索，呈現不同旅遊產品。

值得注意的是，日本旅遊熱潮持續延燒，今年日本館展出規模達252個攤位，刷新歷年紀錄，凸顯日本市場對台灣旅客的重視。除日本外，韓國、美國、泰國、馬來西亞、法國及捷克等國家旅遊局也將參展，介紹各地特色景點與旅遊體驗，吸引旅客從熱門城市轉向更多元的旅遊目的地。

航空公司方面，今年共有12家業者參展，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、樂桃航空、星悅航空及天馬航空；阿提哈德航空、太陽富國航空則首度加入，全日本空輸（ANA）也睽違多年重返ITF，擴大國際航空業者參展陣容。

國內旅遊市場同樣有新面孔加入。今年首度參展的業者包括溫德姆酒店集團、新北北海溫泉洲際酒店、歐樂沃築夢城堡及台中港酒店，涵蓋住宿、溫泉度假與親子休閒等領域；六福旅遊集團也擴大參展規模，爭取國旅及餐飲住宿商機。

此外，橘焱胡同、宜蘭縣三星地區農會及屏東市聖帝廟慈鳳宮也首度參展，將餐飲、農村旅遊及宗教文化納入旅遊展覽內容，呈現台灣觀光市場的多元面貌。

台灣觀光協會指出，今年特別增設「旅遊產品說明會」，邀請參展單位分享最新目的地資訊、特色遊程及主題旅遊玩法，讓消費者掌握2027年旅遊新趨勢。

配合旅展登場，主辦單位也將於10月13日至14日限時推出75折早鳥票，提前為年度旅遊展覽暖身。

航空公司 旅展 日本

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