南機場單元4公辦都更簽約 住戶：年輕等到老...肯定蔣萬安很積極

台北市南機場整宅老舊窳陋，尤其2024年0403花蓮大地震後，推動都市更新迫在眉睫。台北市長蔣萬安上任後，除單元三完成公辦都更簽約，蔣今出席單元四公辦都更簽約，許多盼了30、40年都市更新的南機場住戶出席見證。蔣說，這次是繼單元三簽約後，又一個重要成功案例；另，單元五日前也已正式公告招商。

一早就來簽約典禮的住戶說，為了等公辦都更，從年輕等到老，不知道經歷過多少市長，當沒有推成，不過蔣萬安上任後，的確推動都市更新更積極，甚至只要住戶有疑問，局處也都第一時間回覆，這一兩年才讓同意比例提高，相當肯定市長蔣萬安推動公辦都更的魄力。

南機場整宅單元四今天在蔣萬安見證下，由副市長暨台北市住都中心董事長張溫德與出資人都美建設股份有限公司董事長曹來春舉行簽約儀式，總投資金額約38.87億元，以「街角活化、鄰里共享、綠境共生」為構想，打造兼具生活品質、環境責任與保存南機場聚落記憶的新世代住宅！

蔣表示，南機場是北市非常具代表性社區，也是許多市民長期生活、成長家園，然而建築物老舊窳陋及耐震安全問題，加上住戶安全意識提升，市府以「居住安全優先、住戶權益為核心」的原則推動更新，透過循序漸進的整合，凝聚南機場整宅住戶都更重建意願，同時引領北市其他整宅啟動自主整合意願，實現韌性耐災的安居願景。

本案基地面積約1136坪為完整方正街廓，基地緊鄰捷運萬大線LG03預定站與忠義國小社福園區，交通路網便利，生活機能成熟完善。更新後預計興建兩幢兩棟地上24層、地下4層之鋼骨鋼筋混凝土(SRC)構造建築，樓地板面積約9775坪，預計規畫幸福住宅17戶，並取得黃金級綠建築標章、銀級智慧建築標章、採耐震設計、低碳建築及取得建築能效1+級，

全案響應北市綠容率政策，於建物打造「綠洲平台」作為社區共享空間，打造兼具文化傳承、社區共享與環境永續的城市新地景。

都市更新處表示，為加速整宅都更重建，市府去年修訂整宅專案計畫公辦都更第二階段意願門檻，由90%調降至80%。居民有高度更新的意願與共識使都市更新案件順利推動，駐地工作站將持續提供諮詢服務並持續整合更新意願。

同時，目前尚有信維整宅及南機場整宅單元五公辦都更案，由台北住都中心公告招商中，誠摯歡迎更多優質民間團隊踴躍參與，共同推動北市整建住宅公辦都更，提升都市整體環境品質。

台北市長蔣萬安（右）與身兼住都中心董事長的副市長張溫德（左）出席台北市南機場單元四公辦都更簽約典禮，希望創造市府公辦都更、承辦建商、以及市民住戶三贏的成果。記者潘俊宏／攝影