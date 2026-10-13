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台中購物節暖身10月14日開跑！雙「發」聯手推8,000份好禮天天抽

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
獎項包括甜點兌換券、糕餅禮盒及超商百元券等，民眾購物消費之餘，也有機會把好禮帶回家。中市經發局／提供
獎項包括甜點兌換券、糕餅禮盒及超商百元券等，民眾購物消費之餘，也有機會把好禮帶回家。中市經發局／提供

2026第八屆「台中購物節」將於10月24日正式登場，市府經發局長張峯源、數發局長黃惠敏透過直播宣布，購物節暖身活動將於10月14日至23日展開。民眾於活動期間消費並透過台中通APP登錄發票或收據，即有機會抽中甜點兌換券、糕餅禮盒及超商百元券等好禮，總計8,000份獎項，邀請民眾搶先參與。

張峯源指出，去年台中購物節消費登錄金額再創374億元新高，全國第一，展現活動帶動消費的亮眼成果。今年購物節持續以庶民經濟為核心，串聯不同規模店家及在地產業，讓活動深入各生活圈。

為迎接購物節登場，市府提前推出暖身抽獎，鼓勵民眾踴躍消費、登錄發票，並透過活動帶動在地商機。

黃惠敏則表示，台中通TCPASS APP累計下載量於去年突破325萬次，此次配合購物節提前開通暖身活動登錄功能，延續消費登錄抽獎機制。自10月14日起，民眾只要透過APP掃描登錄消費發票或收據，消費滿500元即可獲得1張抽獎券。

於台中十區店家、五倍優惠店家及收據店家消費，還可享有五倍累計優惠。活動期間每日下午3時抽獎，得獎名單將公布於台中通APP及活動官網。

經發局說明，暖身活動自10月15日起陸續抽出多項人氣好禮，包括10月15日至17日每日抽出超商百元券100名；10月18日至19日每日抽出「獻烘焙 iminding」150元可頌兌換券100名。

10月20日至21日每日將抽出「查壹茶Charlie Tea & Coffee」200元甜點兌換券100名；10月22日至23日每日抽出「DAYKEY DONUT」300元甜點飲品券100名。

此外，自由路商圈主委翁羿琦也在直播中現身，身為商圈代表及糕餅業者，力挺台中購物節，邀請民眾支持在地店家、品嚐經典糕餅，並加碼提供「陳允宝泉」太陽餅禮盒，10月15日至23日每日抽出100名幸運得主。

除上述獎項之外，暖身活動還準備多項好禮，總計8,000份，讓民眾提前感受購物節的抽獎樂趣。

經發局指出，台中糕餅產業從經典傳統糕餅到新世代創意甜點，各具特色，近年在地甜點品牌也透過百貨快閃、跨縣市展店等方式拓展市場，展現產業活力。歡迎民眾把握暖身活動期間踴躍消費、登錄抽獎。更多資訊可以至「台中通TCPASS APP」下載，或至「台中購物節Facebook粉絲專頁」查詢。

經發局長張峯源(中)、數發局長黃惠敏(右)與自由路商圈主委翁羿琦，邀請民眾參加台中購物節暖身活動。中市經發局／提供
經發局長張峯源(中)、數發局長黃惠敏(右)與自由路商圈主委翁羿琦，邀請民眾參加台中購物節暖身活動。中市經發局／提供

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