公私協力打造現代化綠色辦公環境 國產署原光復南路廳舍改建案今開工

國產署原光復南路辦公廳舍改建案（即「臺北市大安區仁愛段五小段225地號等國有土地合作開發案」，下稱本案）歷經多年規劃及招商，於2025年1月16日決標予合作廠商台境企業股份有限公司，並於同年2月26日完成簽約，並於今年9月中旬完成原辦公廳舍拆除作業，13日舉行開工典禮，正式邁入新建工程階段。

開工典禮由財政部政務次長陳勇勝親臨主持，國產署署長曾國基、交通部觀光署署長陳玉秀及台境企業股份有限公司董事長郭人豪等貴賓共同見證。

國產署表示，本案採異地地上權合作開發模式，由合作廠商於仁愛段基地興建政府辦公廳舍，並由國產署提供南港段及中山段基地，以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物，兼顧政府辦公空間需求、國有資產活化利用及民間投資效益。仁愛段基地將興建地上16層及11層(地下3層及4層)兩棟辦公廳舍，並設置職場互助式教保服務中心，分別供國產署及交通部觀光署進駐使用，達成中央機關整合式辦公之政策目標。

國產署進一步表示，新建辦公廳舍以「都市綠谷」為設計概念，打造綠意、舒適及韌性的現代化辦公環境，並將取得銀級之綠建築與智慧建築標章、耐震標章及建築能效1+級標準。未來兩棟辦公廳舍啟用後，除提供機關辦公空間，亦規劃觀光旅遊諮詢服務空間，提升公共服務品質。此外，為強化本案公私協力合作及工程履約管理，本案亦成立廉政平台，透過公私部門協力及資訊交流機制，加強廉政風險管理、工程履約及施工品質等事項之溝通與管理，促進本案公開透明及廉潔治理。

本案預計2031年11月上旬申報竣工，並辦理竣工確認及驗收程序，預計2032年3月上旬完成搬遷。國產署將持續督導合作廠商依契約及施工計畫推動工程，落實品質、安全及廉政管理，期以公私協力方式打造安全、智慧、永續且兼具公共服務功能的現代化辦公廳舍，展現國有資產活化利用成果。