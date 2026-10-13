快訊

新莊婦遭外甥砍死 舅舅怒斥：只會伸手拿錢的不要養 遲早是禍害

網紅教授遭爆婚內出軌！妻贈勞力士、房產 抗癌治療他卻帶女學生過夜

美軍擬購1.2萬枚「黑鬍子」飛彈劍指中國防空！專家指護台恐遇1難題

聽新聞
0:00 / 0:00

公私協力打造現代化綠色辦公環境 國產署原光復南路廳舍改建案今開工

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國產署原光復南路辦公廳舍改建案（即「臺北市大安區仁愛段五小段225地號等國有土地合作開發案」，下稱本案）歷經多年規劃及招商，於2025年1月16日決標予合作廠商台境企業股份有限公司，並於同年2月26日完成簽約，並於今年9月中旬完成原辦公廳舍拆除作業，13日舉行開工典禮，正式邁入新建工程階段。

開工典禮由財政部政務次長陳勇勝親臨主持，國產署署長曾國基、交通部觀光署署長陳玉秀及台境企業股份有限公司董事長郭人豪等貴賓共同見證。

國產署表示，本案採異地地上權合作開發模式，由合作廠商於仁愛段基地興建政府辦公廳舍，並由國產署提供南港段及中山段基地，以設定地上權方式供合作廠商興建、營運自有建物，兼顧政府辦公空間需求、國有資產活化利用及民間投資效益。仁愛段基地將興建地上16層及11層(地下3層及4層)兩棟辦公廳舍，並設置職場互助式教保服務中心，分別供國產署及交通部觀光署進駐使用，達成中央機關整合式辦公之政策目標。

國產署進一步表示，新建辦公廳舍以「都市綠谷」為設計概念，打造綠意、舒適及韌性的現代化辦公環境，並將取得銀級之綠建築與智慧建築標章、耐震標章及建築能效1+級標準。未來兩棟辦公廳舍啟用後，除提供機關辦公空間，亦規劃觀光旅遊諮詢服務空間，提升公共服務品質。此外，為強化本案公私協力合作及工程履約管理，本案亦成立廉政平台，透過公私部門協力及資訊交流機制，加強廉政風險管理、工程履約及施工品質等事項之溝通與管理，促進本案公開透明及廉潔治理。

本案預計2031年11月上旬申報竣工，並辦理竣工確認及驗收程序，預計2032年3月上旬完成搬遷。國產署將持續督導合作廠商依契約及施工計畫推動工程，落實品質、安全及廉政管理，期以公私協力方式打造安全、智慧、永續且兼具公共服務功能的現代化辦公廳舍，展現國有資產活化利用成果。

綠色 國產署 改建案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南機場整宅單元四迎來重建曙光 今完成簽約、加速實踐安居願景

新莊鐵皮聚落變身社宅 塭仔圳首座大型社宅開工

將軍漁港啟動水產加工與冷鏈物流中心 黃偉哲兌現政策升級漁業

培英國中二期老舊校舍重建決標！高虹安：市款全額支應投入5.7億元

相關新聞

統一集團營收 三喜臨門

統一集團旗下統一企業、統一超昨（12）日公布9月合併營收，統一企業單月營收618億元，年增5.8%；單季營收為1,870.75億元，改寫單季新高，年增6.1%；累計前三季營收5,370.5億元，年增4.2%；9月及前三季則雙創同期新高。

房價貴爆！購屋人往低樓層移動、這縣市平均少2層

近年都會區新建高樓林立，但住商機構盤整內政部資料發現，七大都會區2026年第2季七都買賣建築物平均總樓層，與2017年同期相比全面下降，其中新竹縣平均減少近2樓最為明顯。

機械出口 今年拚創新高

AI、半導體設備需求持續暢旺，台灣機械業出口看旺。台灣機械公會理事長莊大立昨（12）日表示，第4季機械出口續強，今年機械出口有機會挑戰380億美元，超越2022年約348億美元的歷史紀錄，全年機械產值也可望同步改寫新高。

台泥綠能前員工涉背信 公司提民事求償逾7,200萬元

針對台南地檢署偵結起訴台泥綠能三位前員工及不法廠商涉嫌背信等案件。台泥（1101）13日代子公司台泥綠能表示，感謝檢調機關積極偵辦，釐清相關事證。台泥綠能及其子公司是本案中權益受損的一方，公司將針對三名被告及不法廠商等提出民事求償，金額逾7,200萬元，以維護公司合法權益。

南機場單元4公辦都更簽約 住戶：年輕等到老...肯定蔣萬安很積極

台北市南機場整宅老舊窳陋，尤其2024年0403花蓮大地震後，推動都市更新迫在眉睫。台北市長蔣萬安上任後，除單元三完成公辦都更簽約，蔣今出席單元四公辦都更簽約，許多盼了30、40年都市更新的南機場住戶出席見證。蔣說，這次是繼單元三簽約後，又一個重要成功案例；另，單元五日前也已正式公告招商。

南機場整宅單元四迎來重建曙光 今完成簽約、加速實踐安居願景

南機場整宅單元四於13日在台北市長蔣萬安見證下，副市長暨臺北市住都中心董事長張溫德與出資人都美建設股份有限公司董事長曹來春舉行簽約儀式，總投資金額約38.87億元，以「街角活化、鄰里共享、綠境共生」為構想，打造兼具生活品質、環境責任與保存南機場聚落記憶的新世代住宅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。