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南機場整宅單元四迎來重建曙光 今完成簽約、加速實踐安居願景

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
南機場整宅單元四13日舉行簽約儀式。圖／台北市都更處提供
南機場整宅單元四13日舉行簽約儀式。圖／台北市都更處提供

南機場整宅單元四於13日在台北市長蔣萬安見證下，副市長暨臺北市住都中心董事長張溫德與出資人都美建設股份有限公司董事長曹來春舉行簽約儀式，總投資金額約38.87億元，以「街角活化、鄰里共享、綠境共生」為構想，打造兼具生活品質、環境責任與保存南機場聚落記憶的新世代住宅。

在經歷2024年403花蓮大地震後，南機場整宅震災受損，市府第一時間進入社區維護市民安全，並於2024年4月9日召開都更說明會，震後僅1個月住戶參與意願即衝破75%門檻。2024年6月市府主動將單元四納入第一批「迅行劃定更新地區」，114年8月經模擬選配後，單元四的住戶參與意願最終達92.82%，市府同意住都中心擔任實施者並正式啟動招商作業程序。

蔣萬安表示，南機場是臺北市非常具有代表性的社區，也是許多市民長期生活、成長的家園，然而建築物老舊窳陋及耐震安全問題，加上住戶安全意識提升，市府以「居住安全優先、住戶權益為核心」的原則推動更新，透過循序漸進的整合，凝聚南機場整宅住戶都更重建意願，同時引領北市其他整宅啟動自主整合意願，展現市府積極協助整宅改善寙陋環境的決心，實現韌性耐災的安居願景

本案基地面積約1,136坪為完整方正街廓，基地緊鄰捷運萬大線LG03預定站與忠義國小社福園區，交通路網便利，生活機能成熟完善。更新後預計興建兩幢兩棟地上24層、地下4層之鋼骨鋼筋混凝土(SRC)構造建築，樓地板面積約9,775坪，預計規劃幸福住宅17戶，並取得黃金級綠建築標章、銀級智慧建築標章、採耐震設計、低碳建築及取得建築能效1+級；全案響應臺北市綠容率政策，於建物打造「綠洲平台」作為社區共享空間，打造兼具文化傳承、社區共享與環境永續的城市新地景。

都市更新處表示，為加速整宅都更重建，北市府2025年修訂整宅專案計畫公辦都更第二階段意願門檻由90%調降至80%。都市更新的推動的關鍵在於整合，居民有高度更新的意願與共識，才能使都市更新案件順利推動，駐地工作站將持續提供諮詢服務並持續整合更新意願。同時，目前尚有信維整宅及南機場整宅單元五公辦都更案，由臺北住都中心公告招商中，誠摯歡迎更多優質民間團隊共同推動臺北市整建住宅公辦都更，提升都市整體環境品質。

南機場 願景 蔣萬安

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