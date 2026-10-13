股臨會通過赴歐上市 張安平：為台泥「增加一隻腿」

台泥舉行股東臨時會，以94.74%的贊成比例，通過子公司Cimpor International Holdings於海外證券交易市場申請首次公開發行股票及掛牌交易案。台泥董事長張安平強調：「這件事，關係到資本、治理與未來的發展，也關係到我們如何承擔責任、創造價值，讓公司的下一段旅程走得更穩、更遠，也讓台泥更值得信賴。」

針對股東關心海外上市對母公司及現有股東的影響，張安平表示，這次上市是為台泥「增加一隻腿」，對現有的股東沒有任何影響。台泥仍將維持對Cimpor International的絕對控制權也會併表。

張安平也說，台泥會跟投資銀行談，原則性應該是發行新股。發行新股的情況下，會讓在歐洲經營有更多的資金，以往台泥在講國際化，但是大部分的資金來源跟信用來源全部在亞洲，現在其實亞洲的資金市場跟資金成本、跟信用跟歐洲很不一樣，「上市價格絕對比現在帳上價格要高。」

對於股東詢問資金是否足以支應未來布局，台泥總經理程耀輝說明，依今年半年報資產負債表，台泥現金及定期存款合計約1480億元，其中定期存款列於按攤銷後成本衡量之金融資產。

張安平指出，今年的亞洲情況非常差，基本上，台泥亞洲的營運是不賺錢的，但現在有歐洲這塊，到年底還是賺錢的。

張安平認為，台灣的碳費還會升上去，可是台灣並沒有跨國的碳關稅。也就變成台灣的生產，受到東南亞競爭影響很大，變成反而台泥在台灣有的低碳與減碳的技術，在亞洲市場發揮不大出來」，「所以在這麼大的壓力下，我們還有一個歐洲營收的選擇，也讓台泥的股東在這幾年來市場這麼差往下滑的情形下，還是能夠有一個不算夠好的收益，但最少有收益，也有一部分配給台泥股東作為股息。」

張安平指出，人工智慧正讓水泥產業迎來新的使命，「看不見的智慧，需要看得見的基礎；無形的創新，需要有形的承載。水泥或許不會出現在螢幕上，卻在螢幕背後承擔重量，這些沉默而堅實的基礎，讓AI得以運作，也讓新的可能得以實現。」