台泥董座張安平：低碳優勢在國內難發揮 進口水泥衝擊本土產業

台泥（1101）董事長張安平13日表示，台泥持續投入減碳技術，但相關優勢在亞洲市場較難充分發揮，台灣市場受到東南亞高碳產品競爭影響，減碳成果未能充分反映在市場上。水泥公會理事長張剛綸則指出，進口水泥占國內市場比重已超過三成，每公噸價格約較國產品低600元，呼籲政府重視國內外業者成本負擔差異及進口競爭問題。

張安平表示，台泥持續投入減碳技術，但相關優勢目前在亞洲市場較難充分發揮。台灣市場受到東南亞高碳產品競爭影響，目前碳費金額仍低，減碳成果未能充分反映在市場上，未來碳排放有更明確的價格，台泥的優勢才有機會逐步顯現。

張剛綸表示，台灣水泥市場需求仍在成長，但是有愈來愈市場遭進口產品取代，進口水泥最新市場占比已超過三成，來源包括印尼、越南、泰國及日本。

他指出，過去進口占比約一成至一成五，他認為屬於正常、可以接受的範圍，但目前已超過合理比例。在進口競爭下，國內業者承受調降售價的壓力，價格一旦下跌，就很難回升，生產成本卻仍須負擔。

張剛綸以國產水泥每公噸約3,000元為例，進口產品約便宜600元。國內業者還須承擔員工福利、各項稅費及環保要求；煤炭、天然氣價格雖較先前高點回落，仍壓縮獲利空間。

對於碳費影響，他表示，目前業者實際繳納的金額還不高，尚不宜視為主要影響因素，但未來若國內產品增加碳費成本，進口產品卻未承擔相同負擔，雙方價差可能進一步擴大，加重國內產業競爭壓力。

張剛綸強調，水泥與住宅、公共建設及民眾生活息息相關，具有剛性需求，台灣不能沒有自己的水泥產業。若國內供應萎縮、轉為依賴進口，目前的低價未必能長期維持，一旦進口價格上漲，台灣仍須購買建設所需的水泥，政府應正視產業承受的壓力。