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怡中市地重劃完工啟用 黃偉哲：完善公共設施、提升安南區發展機能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南市安南區怡中市地重劃工程完工啟用，市長黃偉哲肯定本工程完工後，將可改善安南果菜市場周邊環境及交通條件，提升區域居住品質與都市發展機能。照片／台南市地政局提供
台南市安南區怡中市地重劃工程完工啟用，市長黃偉哲肯定本工程完工後，將可改善安南果菜市場周邊環境及交通條件，提升區域居住品質與都市發展機能。照片／台南市地政局提供

台南市安南區怡中市地重劃工程13日完工啟用，市府投入4.02億元，完成8.91公頃土地整體開發，開闢9條道路、2座公園，並設置地下滯洪池及停車場等公共設施，改善安南果菜市場周邊環境及交通條件，提升區域居住品質與都市發展機能。市長黃偉哲今日出席典禮時，肯定市府透過市地重劃提升安南區的公共設施、區域環境，為安南區未來發展奠定良好基礎。

市長黃偉哲表示，安南區近年人口成長、產業發展快速，完善的公共建設是提升生活品質的重要基礎。怡中市地重劃透過建置道路、公園及停車場等公共設施，改善交通及生活環境，並設置地下滯洪池，強化區域防洪能力，未來隨著土地使用條件改善，可望帶動周邊商業與產業發展，提升安南區整體發展能量。

地政局指出，怡中市地重劃工程歷時3年多順利完工，重劃化地籍重整，道路民生管線建設也更完善，同時也針對當地積淹水問題規劃2處地下滯洪池，總滯洪量約1萬噸，並開闢2座公園、9條道路、2處停車場及1處綠地，公共設施面積共3.03公頃，其中停車場提供65格汽車停車位，兼顧防洪安全、交通需求及居民休憩空間。

地政局表示，怡中市地重劃完成後，將進一步改善區域土地利用及公共設施條件，為安南區未來人口與產業發展提供空間。市府將持續推動土地整體開發，兼顧防洪安全、環境品質與居民生活需求，提升都市機能及土地利用效益。

滯洪池 黃偉哲

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