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第2季購屋人買賣樓高降至8.2樓 這縣市十年降兩樓層最多

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構盤整內政部資料發現，2026年第二季六都、新竹縣市買賣建築物平均總樓層，與2017年同期相比全面下降，其中高雄市平均達10.2層最高、而新竹縣平均減少近兩樓層最為明顯。住商機構／提供
住商機構盤整內政部資料發現，2026年第二季六都、新竹縣市買賣建築物平均總樓層，與2017年同期相比全面下降，其中高雄市平均達10.2層最高、而新竹縣平均減少近兩樓層最為明顯。住商機構／提供

住商機構盤整內政部資料發現，2026年第2季六都、新竹縣市買賣建築物平均總樓層，與2017年同期相比全面下降，其中高雄市平均達10.2層最高、而新竹縣平均減少近兩樓層最為明顯。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近年不論重劃區或都會區都更案，建商皆積極推出高樓層住宅大樓產品，惟隨著房價高漲，消費者仍以房價為主要考量，使得房市買盤反而是愈買愈低。

根據內政部資料，全國住宅買賣平均總樓層從2017年第2季的8.8樓，降至2026年同期的8.2樓；觀察六都、新竹縣市表現，平均總樓層也全數下降，其中2026年第2季以高雄市10.2樓最高，其次為新北市、桃園市。

賴志昶認為，高雄市近幾年重劃區新案推陳出新，加諸有半導體產業議題帶動，買盤可負擔能力大增，令區域高樓住宅銷售成績亮眼。

根據數據，觀察全國各類樓高住宅成交占比，其中台北市、新北市交易占比皆以4~5樓的低樓層建物為大宗。

賴志昶分析，雙北市房價為全國最貴，而現今買盤又以年輕族群為大宗，此類族群更加重視總價門檻，致使價格相對親民的低樓高住宅為市場主力；另一方面，雙北市就算為老公寓，如位處商圈或捷運站周邊，仍具相當機能性，因此此類產品仍有穩定買盤支撐。

值得注意的是，依照統計，桃園市5樓以下建築住宅成交占比提高之外，16樓以上建築住宅占比也由11.2%升至14.3%，為六都、新竹縣市中唯一16樓以上占比增加的區域。

另一方面，新竹縣市平均總樓層由9.91樓降至7.93樓，減少近兩樓層，且在交易占比中，16樓以上住宅建築占比更幾乎腰斬。

住商不動產桃竹苗區協理陸毅琪分析，桃園市近年新興重劃區持續發展，高樓住宅供給逐漸增加，但舊市區仍有大量透天厝與低樓高住宅，使得市場成交結構朝兩端發展。

至於新竹縣市，陸毅琪指出，過去受科技產業與新興建案帶動，高樓住宅買盤占有相當比重，惟隨著區域推案型態改變，加上區域房價漲勢相對強勁，近期受限貸令衝擊，買盤追價能力有限，使得近年高樓建築住宅的成交占比相對下降。

賴志昶表示，住宅成交建築物平均總樓層下降，與住宅價格、屋齡與區域供給息息相關，而低樓高住宅大多屬於屋齡較高產品，雖然具有親民總價、室內空間較大等優勢，但購屋前仍需留意屋況與未來修繕成本，切勿只因價格就貿然出手。

購屋 重劃區 六都

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