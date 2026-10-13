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房價貴爆！購屋人往低樓層移動、這縣市平均少2層

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

近年都會區新建高樓林立，但住商機構盤整內政部資料發現，七大都會區2026年第2季七都買賣建築物平均總樓層，與2017年同期相比全面下降，其中新竹縣平均減少近2樓最為明顯。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近年不論重劃區或都會區都更案，建商都積極推出高樓層住宅大樓產品，不過由於樓層愈高，房價愈貴，消費者考量價格，反而越買越低。

根據內政部資料，全台住宅買賣平均總樓層從2017年第2季的8.8樓，降至2026年同期的8.2樓；觀察七都，平均總樓層也全數下降，其中新竹僅5.8樓，台南也僅6樓。

根據數據，觀察全台各類樓高住宅成交占比，其中台北、新北交易占比皆以或4~5樓的低樓層建物為大宗。

賴志昶分析，雙北房價為全台最貴，而現今買盤又以年輕族群為大宗，此類族群更加重視總價門檻，價格相對親民的低樓高，因此成為住宅為市場主力。

另一方面，雙北就算為老公寓，如位處商圈或捷運站周邊，仍具相當機能性，因此此類產品仍有穩定買盤支撐。

值得注意的是，依照統計，桃園市5樓以下建築住宅成交占比提高之外，16樓以上建築住宅占比也由11.2%升至14.3%，為七都中唯一16樓以上占比增加的區域。

另一方面，新竹縣市平均總樓層由9.91樓降至7.93樓，減少近2樓，且在交易占比中，16樓以上建築住宅占比更幾乎腰斬。

住商不動產桃竹苗區協理陸毅琪分析，桃園近年新興重劃區持續發展，高樓住宅供給逐漸增加，但舊市區仍有大量透天厝與低樓高住宅，使得市場成交結構朝兩端發展。

至於新竹縣市，過去受科技產業與新興建案帶動，高樓住宅買盤占有相當比重，惟隨著區域推案型態改變，加上區域房價漲勢相對強勁，近期受限貸令衝擊，買盤追價能力有限，使得近年高樓建築住宅的成交占比相對下降。

七大都會區暨全台住宅買賣移轉筆數依樓層區分。（表／住商機構提供）
七大都會區暨全台住宅買賣移轉筆數依樓層區分。（表／住商機構提供）

購屋 房價 新竹縣

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