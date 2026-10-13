快訊

獨／最帥大使閃辭！國慶酒會彩排八人扛床轎、變裝秀惹議

太小氣？星巴克去冰補滿加價挨批 他揭「台灣特例」：好意變理所當然

2026.10月便宜資費懶人包！5G 456元搶市、4G還有388元前半年吃到飽

聽新聞
0:00 / 0:00

台塑化看第4季：汽、柴油利差有撐 煉製毛利有望維持強勁

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑化（6505）發布第4季展望指出，預期地緣政治風險將持續支撐油價；並預期，在柴油、汽油利差均有支撐，第4季煉製毛利有望維持強勁。

在柴油價差部分，台塑化指出，第4季進入全球煉廠秋季密集檢修期，柴油供給減少，加上歐美進入取暖用油需求備貨旺季，在中東與俄羅斯煉廠難以恢復運轉下，使大西洋柴油基本面保持強勁，歐洲各國將持續由印度與亞洲煉廠進口柴油，有助於亞洲柴油價差維持高檔，預期第4季至年底柴油價差明顯優於歷年同期。

至於汽油價差，台塑化表示，由於全球柴油供給持續緊張，加上進入取暖用油需求旺季，使美國煉廠積極生產柴油減少汽油供給，市場預期美國汽油庫存難以增加，且將低於去年同期約5%至2億桶，儘管已進入汽油需求淡季，但戰事持續影響，導致中東、俄羅斯汽油出口下降，印度、西歐、亞洲過剩的汽油將填補地中海和非洲的缺口，亞洲汽油價差將大幅高於過往冬季水準。

汽、柴油利差雙重支撐下，台塑化預期第4季煉製毛利將維持強勁。

至於產能利用率，台塑化表示，煉油廠第4季配合年度定檢，平均產能利用率為每日39.7萬桶（74%）；輕油裂解廠配合下游實際需求，預計第4季平均產能利用率46%。

柴油 台塑化 油價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台塑四寶同聲唱旺本季營運

台塑化獲利／自結第3季稅後純益262億元 EPS 2.76元創單季新高

台塑四寶自結第3季獲利762億元、季增18.7% 台塑化、南亞同創高

台塑四寶9月合計營收1,697億元 月增8.1%、年增51.9%

相關新聞

統一集團營收 三喜臨門

統一集團旗下統一企業、統一超昨（12）日公布9月合併營收，統一企業單月營收618億元，年增5.8%；單季營收為1,870.75億元，改寫單季新高，年增6.1%；累計前三季營收5,370.5億元，年增4.2%；9月及前三季則雙創同期新高。

房價貴爆！購屋人往低樓層移動、這縣市平均少2層

近年都會區新建高樓林立，但住商機構盤整內政部資料發現，七大都會區2026年第2季七都買賣建築物平均總樓層，與2017年同期相比全面下降，其中新竹縣平均減少近2樓最為明顯。

機械出口 今年拚創新高

AI、半導體設備需求持續暢旺，台灣機械業出口看旺。台灣機械公會理事長莊大立昨（12）日表示，第4季機械出口續強，今年機械出口有機會挑戰380億美元，超越2022年約348億美元的歷史紀錄，全年機械產值也可望同步改寫新高。

台泥綠能前員工涉背信 公司提民事求償逾7,200萬元

針對台南地檢署偵結起訴台泥綠能三位前員工及不法廠商涉嫌背信等案件。台泥（1101）13日代子公司台泥綠能表示，感謝檢調機關積極偵辦，釐清相關事證。台泥綠能及其子公司是本案中權益受損的一方，公司將針對三名被告及不法廠商等提出民事求償，金額逾7,200萬元，以維護公司合法權益。

第2季購屋人買賣樓高降至8.2樓 這縣市十年降兩樓層最多

住商機構盤整內政部資料發現，2026年第2季六都、新竹縣市買賣建築物平均總樓層，與2017年同期相比全面下降，其中高雄市平均達10.2層最高、而新竹縣平均減少近兩樓層最為明顯。

建商信心縮了 前三季全國推案總銷僅1兆、寫七年新低 這都成重災區

房市買氣持續低迷，建商推案顯著收斂。根據《591新建案》統計，2026年第3季六都及新竹縣市新進場建案共292案、總銷金額為3,732.93億元，季減2%、年減24%；全國新案成交價52.42萬元，季跌5%、年跌7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。