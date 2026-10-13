台塑化看第4季：汽、柴油利差有撐 煉製毛利有望維持強勁

台塑化（6505）發布第4季展望指出，預期地緣政治風險將持續支撐油價；並預期，在柴油、汽油利差均有支撐，第4季煉製毛利有望維持強勁。

在柴油價差部分，台塑化指出，第4季進入全球煉廠秋季密集檢修期，柴油供給減少，加上歐美進入取暖用油需求備貨旺季，在中東與俄羅斯煉廠難以恢復運轉下，使大西洋柴油基本面保持強勁，歐洲各國將持續由印度與亞洲煉廠進口柴油，有助於亞洲柴油價差維持高檔，預期第4季至年底柴油價差明顯優於歷年同期。

至於汽油價差，台塑化表示，由於全球柴油供給持續緊張，加上進入取暖用油需求旺季，使美國煉廠積極生產柴油減少汽油供給，市場預期美國汽油庫存難以增加，且將低於去年同期約5%至2億桶，儘管已進入汽油需求淡季，但戰事持續影響，導致中東、俄羅斯汽油出口下降，印度、西歐、亞洲過剩的汽油將填補地中海和非洲的缺口，亞洲汽油價差將大幅高於過往冬季水準。

汽、柴油利差雙重支撐下，台塑化預期第4季煉製毛利將維持強勁。

至於產能利用率，台塑化表示，煉油廠第4季配合年度定檢，平均產能利用率為每日39.7萬桶（74%）；輕油裂解廠配合下游實際需求，預計第4季平均產能利用率46%。