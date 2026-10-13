快訊

獨／最帥大使閃辭！國慶酒會彩排八人扛床轎、變裝秀惹議

太小氣？星巴克去冰補滿加價挨批 他揭「台灣特例」：好意變理所當然

2026.10月便宜資費懶人包！5G 456元搶市、4G還有388元前半年吃到飽

聽新聞
0:00 / 0:00

建商信心縮了 前三季全國推案總銷僅1兆、寫七年新低 這都成重災區

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市買氣持續低迷，建商推案顯著收斂。根據《591新建案》統計，2026年第三季六都及新竹縣市新進場建案共292案、總銷金額為3,732.93億元，季減2%、年減24%；全國新案成交價52.42萬元，季跌5%、年跌7%。591新建案／提供
房市買氣持續低迷，建商推案顯著收斂。根據《591新建案》統計，2026年第三季六都及新竹縣市新進場建案共292案、總銷金額為3,732.93億元，季減2%、年減24%；全國新案成交價52.42萬元，季跌5%、年跌7%。591新建案／提供

房市買氣持續低迷，建商推案顯著收斂。根據《591新建案》統計，2026年第3季六都新竹縣市新進場建案共292案、總銷金額為3,732.93億元，季減2%、年減24%；全國新案成交價52.42萬元，季跌5%、年跌7%。

累計今年前三季全國推案總銷僅1.02兆元，改寫自2020年以來、近七年同期新低紀錄，數據反映全國房市步入「價量齊修」的盤整期，區域呈現「北溫中南冷」走勢，尤其台南更為第3季最大重災區，推案總銷與去年同期相比僅剩一成，區域新建案每坪成交價更跌回2字頭。

不過在房市普遍降溫之際，雙北市憑藉地段優勢與剛需支撐逆勢突圍。台北市展現強勁動能，在中山「良茂KING ONE」與松山「文心月月」兩大百億指標案挹注下，第3季推案總銷衝上822.74億元、季增76%。

591新建案指出，即便第3季台北市新建案每坪成交均價受上季高基期影響、微下修至128萬元；但單周平均來客穩守21組，反映蛋黃區買盤依舊抗跌。

新北市表現同樣亮眼，第3季總銷達850.84億元、穩居全國之冠，區域新建案每坪成交均價盤整至65.1萬元；單周來客亦與北市並列全國最熱，展現強勁撐盤力道。

桃園市則憑藉雙北市外溢與首購買盤，勇奪第3季推案量第三寶座；總銷金額達779.61億元，季增50%、年增10%，區域新建案每坪成交均價逆勢年增4%、來到38.31萬元。

桃園市第3季開案又以中壢最密集，推案總銷囊括全桃園近半量能，在高價區新建案帶動下，拉抬桃園整體總銷與房價表現。

新竹縣市雖然受到第2季大案墊高基期影響，第3季總銷季減57%，但相較去年同期仍大幅成長78%。在價格表現上，呈現季增2%、年增5%的雙升格局，且議價率僅5%，穩居全國議價空間最小、價格最硬的區域。

相較於北台灣新建案價格相對抗跌，591新建案指出，中南部受資金退潮衝擊劇烈，台中第3季總銷635.39億元、年減幅達42%，單周來客急凍至四組，新案每坪成交均價停滯在51.44萬元，呈現買賣雙方陷入價格拉鋸戰。

而台南市在建商推案急踩煞車下，第3季區域推案總銷驟降至95.24億元，不僅較上季腰斬，更僅剩去年同期一成；區域新建案平均每坪成交價更跌破3字頭，單周來客也只剩稀落的兩組，買氣近乎冰凍。

高雄市第3季推案總銷則降至325.71億元，呈現季減四成、年減三成頹勢；區域新建案議價率大幅拉大至10.3%，明顯轉向讓利求去化，成為全國新建案唯一議價空間突破一成的都會區。

591新建案分析，第3季全國房市出現「價量齊修」格局，充分反映建商信心不足，推案與開價皆轉趨保守。此外，第3季全國議價率微幅上揚至7.1%，顯示市場為求去化逐漸擴大讓利空間。

展望第4季，591新建案表示，隨著央行適度鬆綁特第二屋貸款成數至七成，能否為市場注入活水、帶動傳統年底購屋旺季回溫，仍有待後續實質買氣檢驗。

房市買氣持續低迷，建商推案顯著收斂。根據《591新建案》統計，2026年第三季六都及新竹縣市新進場建案共292案、總銷金額為3,732.93億元，季減2%、年減24%；全國新案成交價52.42萬元，季跌5%、年跌7%。591新建案／提供
房市買氣持續低迷，建商推案顯著收斂。根據《591新建案》統計，2026年第三季六都及新竹縣市新進場建案共292案、總銷金額為3,732.93億元，季減2%、年減24%；全國新案成交價52.42萬元，季跌5%、年跌7%。591新建案／提供

建商 六都 新竹縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新建案市場上演鄉鎮包圍城市 非六都、新竹縣市銷售案年增逾25%

928檔期上演「鄉鎮包圍城市」非七都開價漲2.6%

買氣掉谷底房價為何鐵板一塊？看懂央行3大鬆綁背後的假性利多

銳澤營收／第3季9.58億元 季增24.3%、年增59.5%創單季新高

相關新聞

統一集團營收 三喜臨門

統一集團旗下統一企業、統一超昨（12）日公布9月合併營收，統一企業單月營收618億元，年增5.8%；單季營收為1,870.75億元，改寫單季新高，年增6.1%；累計前三季營收5,370.5億元，年增4.2%；9月及前三季則雙創同期新高。

房價貴爆！購屋人往低樓層移動、這縣市平均少2層

近年都會區新建高樓林立，但住商機構盤整內政部資料發現，七大都會區2026年第2季七都買賣建築物平均總樓層，與2017年同期相比全面下降，其中新竹縣平均減少近2樓最為明顯。

機械出口 今年拚創新高

AI、半導體設備需求持續暢旺，台灣機械業出口看旺。台灣機械公會理事長莊大立昨（12）日表示，第4季機械出口續強，今年機械出口有機會挑戰380億美元，超越2022年約348億美元的歷史紀錄，全年機械產值也可望同步改寫新高。

台泥綠能前員工涉背信 公司提民事求償逾7,200萬元

針對台南地檢署偵結起訴台泥綠能三位前員工及不法廠商涉嫌背信等案件。台泥（1101）13日代子公司台泥綠能表示，感謝檢調機關積極偵辦，釐清相關事證。台泥綠能及其子公司是本案中權益受損的一方，公司將針對三名被告及不法廠商等提出民事求償，金額逾7,200萬元，以維護公司合法權益。

第2季購屋人買賣樓高降至8.2樓 這縣市十年降兩樓層最多

住商機構盤整內政部資料發現，2026年第2季六都、新竹縣市買賣建築物平均總樓層，與2017年同期相比全面下降，其中高雄市平均達10.2層最高、而新竹縣平均減少近兩樓層最為明顯。

建商信心縮了 前三季全國推案總銷僅1兆、寫七年新低 這都成重災區

房市買氣持續低迷，建商推案顯著收斂。根據《591新建案》統計，2026年第3季六都及新竹縣市新進場建案共292案、總銷金額為3,732.93億元，季減2%、年減24%；全國新案成交價52.42萬元，季跌5%、年跌7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。