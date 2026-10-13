市場儲能需求升溫 台灣電池協會攜產業鏈 亮相能源展

台灣電池協會將於10月14日至16日參與2026台灣國際智慧能源周，攜手六家會員共同展出。台灣電池協會表示，隨著能源管理法於9月迎來睽違近十年重大修法，企業對自用發電與儲能關注升溫，市場焦點也轉向投資效益、系統安全、維運管理等整體規劃，協會此次參展從不同產業環節，呈現台灣電池產業的技術與整合能量。

台灣電池協會指出，當儲能從設備建置進一步走向企業能源管理，電池產業所面對的競爭也不再侷限於單一產品。台灣電池協會會員從關鍵材料與零組件、電芯模組，一路延伸至電源管理、系統應用、測試驗證及回收循環，涵蓋電池產業鏈不同環節，反映市場需求正朝更完整的產業整合發展。

台灣電池協會理事長劉慧啟觀察，近期企業對儲能的思考逐漸「是否設置」，轉向兼顧成本、效益、安全與實際運轉，且無論儲能、電動運輸或智慧製造等相關領域，也不再只是要求規格、性能或成本，而是包括材料品質、模組設計、電源管理、系統安全、測試驗證及後端循環，都會影響產品能否進入市場。

劉慧啟指出，台灣具備電子電機、資通訊、精密製造及系統整合基礎，完整的產業分工正是發展電池產業的重要優勢。隨著企業能源需求更加多元、國際市場對安全與產品生命周期管理要求提高，如何強化上下游合作，並讓不同環節的技術與國際標準接軌，將成為台灣產業下一階段重要課題。

此次六家參展會員也分別展現不同專業。映興電子聚焦高電流、高耐壓及防水連接方案，服務能源、工業、車用與伺服器應用；矽谷能源展出高彈性儲能系統與AI主動偵測防護技術，回應工商業儲能需求；優力國際驗證提供電池與儲能測試、驗證及市場准入服務，協助產品接軌國際規範。

暐誠國際驗證專注產品安全、可靠度及新能源測試驗證，協助業者拓展海外市場；天宇工業聚焦AI資料中心、智慧能源管理與SI系統整合，呈現多元能源應用；台灣地方再生公司則結合產學夥伴共同參展，促進綠色能源、電池技術與資源循環交流。

台灣電池協會表示，隨著儲能從電力系統應用進一步走入企業端，市場對安全標準、案場驗證、智慧能源管理及實際運轉能力的要求同步提高，未來協會將持續串聯材料、製造、系統、驗證與循環利用等各領域會員，促進產官學研交流與國際接軌，提升台灣電池產業整體競爭力。