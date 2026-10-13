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台泥歐洲上市案獲94.74%贊成通過 董座張安平：引資、維持控制權

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥召開股東臨時會，股東表態支持歐洲上市案。記者曾原信／攝影
台泥召開股東臨時會，股東表態支持歐洲上市案。記者曾原信／攝影

台泥（1101）13日召開股東臨時會，以占投票時出席股東表決權數94.74%的贊成票，通過歐洲事業於海外證券交易市場首次公開發行股票及掛牌交易案。

董事長張安平表示，推動Cimpor International在歐洲上市，希望讓歐洲業務能獨立進行財務運作、引進資金，台泥仍將維持絕對控制權，相關獲利也會回到台泥。

台泥總經理程耀輝強調，台泥目前財務狀況良好，今年半年報中的現金與定期存款合計達1,480億元。

張安平指出，歐洲事業上市並非因為台泥缺乏資金，而是希望引進資金，支持業務發展。台泥補充，定期存款在資產負債表中列於「按攤銷後成本衡量之金融資產」科目，與現金合計達1,480億元，顯示公司資金充裕。

談到上市方向，張安平在開場致詞表示，推動Cimpor International在歐洲上市，關係到資本、治理與未來發展。公司將持續改善工廠、發展低碳材料、提升能源效率，並投入再生能源、儲能與資源循環，這些工作都需要資本、技術、時間與耐心。

他表示，歐洲公司上市後將接受更廣泛、嚴格且持續的檢驗，必須確保財務數字有依據、預測有邏輯、承諾能落實，以審慎判斷及風險管理回應股東信任。

針對營運環境，張安平表示，今年亞洲市場情況非常差，亞洲業務基本上沒有獲利。在近年市場低迷、供需壓力持續的情況下，公司希望透過歐洲布局及上市安排，為股東創造收益。

張安平指出，台泥高度重視環境，持續投入減碳技術，但相關優勢目前在亞洲市場較難充分發揮。台灣市場受到東南亞高碳產品競爭影響，目前碳費金額仍低，減碳成果尚未充分反映在市場競爭上；未來碳排放有更明確的價格，台泥的減碳優勢才有機會逐步顯現。

他表示，中國大陸及台灣水泥市場均面臨供給過剩壓力，市場壓力並未減少，公司必須尋求新的發展選擇，希望在市場走弱的環境下，仍能為股東帶來收益。

會中有股東發言支持歐洲事業上市，認為上市若能發揮籌資效果，將有助台泥未來發展，並肯定經營團隊對公司的投入。

另有股東關切的烏克蘭投資案，張安平表示，該案與本次歐洲事業上市無關，仍須取得相關競爭主管機關同意，審查程序需要逐關推進，所需時間較長。他曾親自赴現場考察，認為該廠及各項條件都不錯。

張安平表示，公司可能在今年11月中旬召開法說會，屆時將針對投資項目進行更詳細的分析與說明，烏克蘭投資及荷蘭分公司相關事項也將進一步向外界報告，本次會議則聚焦歐洲事業上市案。

台泥召開股東臨時會，董事長張安平期待股東支持歐洲上市案。記者曾原信／攝影
台泥召開股東臨時會，董事長張安平期待股東支持歐洲上市案。記者曾原信／攝影

台泥 張安平 歐洲

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