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台玻9月營收月年雙增 法人為後市營運按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台玻（1802）9月營收月增8.1%、年增34.1%，優於市場預期，累計前九月營收年增18.6%，法人機構預估今年每股獲利（EPS）2.3元，明年將持續成長。

分析師表示，台玻9月營收優於預期，主因Low Dk1∕Low Dk2等高階玻纖布出貨動能較8月提升；若以玻纖布營收比重40~45%，且高階玻纖布佔其中40~42%推估，9月高階玻纖布營收貢獻約7.9~9.4億元，月增7~9%。

在出貨動能強勁中，預估今年EPS2.3元，展望2027年，伴隨Low Dk等級玻纖布持續出貨，加上T-glass產品已取得國內外廠商認證，有望同步挹注未來營運動能。日本大廠Nittobo亦再次強調T-glass需求已非當前公司擴產速度所能消化，顯示產品需求強勁，若未來國內外廠商持續調漲高階玻纖布產品報價，亦可望推升未來毛利預期。

營收 台玻 法人

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