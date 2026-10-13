台泥綠能3名前員工涉背信遭起訴！公司求償逾7200萬、強化內控

針對台南地檢署12日偵結起訴台泥綠能三位前員工及不法廠商涉嫌背信等案件，台泥綠能感謝檢調機關積極偵辦，釐清相關事證。台泥綠能及其子公司是本案中權益受損的一方，公司將針對三名被告及不法廠商等提出民事求償，金額逾新台幣7,200萬元，以維護公司合法權益。

台泥綠能早於2025年11月即主動向檢調機關提出刑事告訴。隨著檢方偵查終結並正式起訴，公司將進一步循民事途徑求償，初步求償金額至少包括新台幣2,990萬元及美金約134萬元。

台泥綠能嚴正譴責少數前員工及不法廠商涉嫌背信、損害公司利益的行為。公司指出，長期堅守第一線的綠電維運工程師及漁電共生養殖團隊，每天兢兢業業地投入工作，不應因少數人的不當行為，讓整體團隊的努力受到質疑。

事件發生後，公司已從三個面向推動改善：

一、推動組織再造，調整組織架構與權責分工； 二、檢討並修訂採購及招標審查制度，明確區分投標規範訂定與實際投標審查權責； 三、強化內部控制與監督機制，防範類似事件再次發生。

台泥綠能強調，對於任何違反誠信經營原則、損害公司利益的行為，絕不寬貸。